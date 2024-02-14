Doktorların ‘yaşamaz’ dediği yüzde 100 engelli Cemile Gündüz’ün zorlu yaşamı

Ordulu Cemile Gündüz, 57 yıl önce dünyaya iki bacağı ve sol kolu olmadan geldi. Engeliyle barışık bir şekilde yaşamayı öğrenen Gündüz, 10 yaşlarına geldiğinde evlerinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında ağabeyini kaybetti. Yaşı ilerledikçe türkü de söyleyen ve ses sanatçı kimliği bulunan Gündüz, zor da olsa bir albüm yapmayı başardı. 26 yıl önce kendisinin de sanatçı olarak katıldığı bir konserin dönüşünde, Korgan ilçesinde yaşanan trafik kazasında babasını, ablasını ve eniştesini kaybeden Gündüz, o dönem yakın çevresindekilerin ‘sen sanatçı olmasaydın, ailen ölmezdi’ baskılarıyla karşı karşıya kaldı.

Doğum gününde beyin kanaması geçirdi

Türkü söylemeyi bırakan ve farklı bir ile yerleşen Gündüz, annesinin ısrarı üzerine memleketi Ordu’ya döndü ancak 10 yıl önce de annesini kaybetti. Şimdi yeğenleri ile birlikte kiralık evde yaşayan Gündüz, 2023 yılında, doğum günü olan 10 Mayıs tarihinde yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. Doktorların ‘yaşayamaz’ demelerine rağmen hayata tutunan Gündüz, eski günlerindeki gibi dışarıya çıkarak, engelli aracı ile sokaklarda gezinmek istiyor.

“Yüzde 100 bedensel engelli”

Halasının bakımını üstlenen Başak Gündüz, “Halam yüzde 100 bedensel engelli. Yanlış ilaç verilmesi sonucu bu şekilde doğmuş. İki bacağı ve bir eli yok, bir kolu vardı ona da felç vurdu. Şuanda fizik tedaviye devam ediyoruz. Kendisi 10 Mayıs 2023 yılında yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde ameliyat oldu ve tedavi gördü” diye konuştu.

“Doktorlar bize ‘yaşamaz’ dedi, o ise eskisi gibi yemek yapıp, dışarıya çıkmayı özlüyor”

Doktorların yaşama ümidiyle bakmadığı Cemile Gündüz’ün hayata tutunduğunu ifade eden yeğeni Başak Gündüz, “Uzun bir süre ameliyatta kaldı. Sonrasında düzelmeye başladı, Ordu’da tedavi gördük ve şimdi evde bakıyorum. Halam önceden ev işlerini ve yemek yapabilirdi ancak şuanda hiçbirini yapamıyor. Şimdi kendisi dışarıya çıkmak istiyor ama çıkamıyor. İnşallah kendi engelli arabasını da kullanacak” ifadelerine yer verdi. Cemile Gündüz, hastalığın ilk günlerine göre iyiye gittiğini söyledi. Sokaklara çıkarak engelli aracıyla gezdiği günleri çok özlediğini söyleyen Gündüz, “Ancak yapamıyorum. Eski günlerimi özlüyorum. Sokağa çıkmayı, yemek yapmayı istiyorum ama yapamıyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA