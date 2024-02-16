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Kuyumcuda dehşet saçtı!

Esenyurt’ta bulunan bir kuyumcuya giren silahlı saldırgan, kuyumcuda çalışan bir kişiyi vurup kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Meydan’da bulunan yabancı uyruklu bir kişinin çalıştırdığı kuyumcuda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten, kuyumcuya giren silahlı saldırgan , iş yerinde çalışan bir kişiye ateş ederek kaçtı. Kuyumcu içerisinde alışveriş yapan müşteriler korkuyla yere atladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken polis ekipleri ise olaya ilişkin çalışma başlattı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

# çalışma, polis

16 Şub 2024 - 13:33 İstanbul- Türkiye --- Okunma

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