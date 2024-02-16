Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- G:

Komşuda feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Otobüs kadının üzerinden böyle geçmiş

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde otobüs durağında özel halk otobüsünün geri manevra yaptığı esnada bir kadını altına alarak ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, yaralanan kadının ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Komşuda feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Otobüs kadının üzerinden böyle geçmiş
Komşuda feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Otobüs kadının üzerinden böyle geçmiş
+5
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Yenigün Mahallesi Yeni Cami Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. K.K. kontrolündeki 54 J 2062 plakalı özel halk otobüsü geri manevra yaptığı esnada Meral Genç Kolak (36) otobüsün altında kaldı. Yaralı kadının acı feryatlarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın altında kalan kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadının yoğun bakımda olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Komşuda feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Otobüs kadının üzerinden böyle geçmiş
Komşuda feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Otobüs kadının üzerinden böyle geçmiş

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, özel halk otobüsünün geri manevrası esnasında Meral Genç Kolak’a çarptığı ve çarpmanın etkisi ile yere düşen kadının üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Öte yandan kaza sonrasında gözaltına alınan sürücü K.K., ‘taksirle yaralama’ suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Komşuda feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Otobüs kadının üzerinden böyle geçmiş
Komşuda feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Otobüs kadının üzerinden böyle geçmiş

Kaynak: İHA

# yeni, polis

16 Şub 2024 - 16:23 İHA Sakarya- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.944.749 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 22.500 TL Tel: 0532 280 24 09

SİTE GÖREVLİSİ ARANIYOR

Bağçeşmedeki sitemizde, Temizlik ve bahçe bakım işlerinde çalıştırılmak üzere, SİTE GÖREVLİSİ alınacaktır. Tel: 0541 185 41 66

BAY ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
ÇAM KERESTE SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ÇAM KERESTE SATIN ALINACAKTIR
T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Resmi İlandır mask
T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
DAMACANA SU ,BARDAK SU VE PET ŞİŞE SU SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
DAMACANA SU ,BARDAK SU VE PET ŞİŞE SU SATIN ALINACAKTIR
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Komşuda feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Otobüs kadının üzerinden böyle geçmiş mask
Komşuda feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Otobüs kadının üzerinden böyle geçmiş
'FETÖ’nün villaları' iddiaları ortalığı karıştırdı mask
'FETÖ’nün villaları' iddiaları ortalığı karıştırdı
Kuyumcuda dehşet saçtı! mask
Kuyumcuda dehşet saçtı!
Yok böyle dolandırıcılık: Tebliğ var diyerek kapı kapı boş senet imzalattı mask
Yok böyle dolandırıcılık: Tebliğ var diyerek kapı kapı boş senet imzalattı
Yola çıkmadan önce oğluna 'batacak bu gemi' demiş! mask
Yola çıkmadan önce oğluna 'batacak bu gemi' demiş!
Komşuda feci kaza! Geri manevra yapan otobüsün altında kaldı mask
Komşuda feci kaza! Geri manevra yapan otobüsün altında kaldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL