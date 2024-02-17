Kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı

Olay 22.00 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletli iki kişi tarafından kaymakamlık lojmanı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Çevredeki polis ekiplerinin zamanında karşılık vermesiyle saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olayda ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ÇATIŞMANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gece 22.45 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı çatışmada valilikten yapılan açıklamaya göre can kaybı ve yaralanma olmadı. Polis memurlarının kimlik kontrolü yapmak istediği sırada polis memurlarına ateş açan 2 kişi için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı. Çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "16.02.2024 günü saat 22.45’te siyah giyimli ve kasklı şüpheli iki şahıs, Pendik ilçesi Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi’ne motosikletle gelmiş, bina girişine motosikleti bırakarak çevrede dolaşmaya başlamıştır. Bölgede görevli bulunan polis memurları durumdan şüphelenerek şahıslara kimlik kontrolü yapmak istemiş. Ancak şüpheli şahıslar polis memurlarına ateş açmıştır. Görevli polis memurlarımızın karşılık vermesi üzerine şüpheli şahıslar motosikletle olay yerinden kaçmıştır. Şahısların kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları emniyet birimlerimizce devam etmekte olup, olayda ölen ya da yaralanan yoktur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA