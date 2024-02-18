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Taksim’de işyerine “silahımı denedim” saldırısı kamerada

Taksim’de sokakta dolaşan alkollü 3 şahıstan biri, işyerine silahla kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından Bağcılar’da yakalanan 3 şahıstan 1’i tutuklandı. Toplamda 51 suç kaydı olduğu belirlenen şahıslardan ateş açan saldırganın, “silahı denemek istedim” dediği ortaya çıktı.

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Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Taksim semti Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde semte gelen 3 şahıs, sokaklarda dolaşmaya başladı. Bir tekel bayine giren şahıslar buradan alkol satın aldı. Alkolü tüketen şahıslar, iddiaya göre bir sokakta görev yapan polis memurlarını görünce “bu ne ya her yerde polis var” diyerek sinirlendi. Sokaklarda dolaşmaya devam eden şahıslardan biri, kepengi kapalı olan bir işyerine silahla ateş açtı.

Sebepsiz yere silahla kurşun yağdırdı

Saldırı sonrası 3 şahıs koşarak sokaktan uzaklaşırken, o anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından sabah saatlerine işyerine gelen sahibi, kepenkteki kurşun izlerini görünce kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bir şahsın ateş açıp kaçtığını gören işyeri sahibi, emniyete giderek şikayette bulundu.

Beyoğlu Asayiş polisi evlerinde yakaladı

Şikayetin ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şahısların olay günü saat 23.00 sıralarında bir tekel bayisine gelip alkol aldıkları, ardından sokaklarda dolaştıkları ve semtten ayrılırken sokaktaki işyerine ateş açtıklarını tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli şahıslarından birinin Hakan A. (31) olduğu tespit edildi. Şahsın Bağcılar’daki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

“Silahımı dememek istedim”

Şahıs kendisinin o gün alkollü olduğunu ve olayı gerçekleştiren şahsın Cengiz K. (26) diğer şahsın da Şahin G. (37) olduğunu itiraf etti. Bu iki şahısta Bağcılar’daki evlerinde yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 şahsın ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. İşyerine ateş açan Cengiz K.‘nın ise sözlü ifadesinde, “silahımı denemek istedim” dediği öğrenildi.

Ateş açan saldırgan tutuklandı

Adliyeye sevk edilen ve toplamda 51 adet suç kaydı ortaya çıkan şahıslardan Cengiz K., “Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak” ve “mala zarar vermek” suçlarından tutuklandı. Diğer iki şahıs ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Ayrıca olayda kullanılan silaha da el konuldu.

Kaynak: İHA

# hafta, VAR, HER, polis

18 Şub 2024 - 11:04 - Türkiye --- Okunma

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