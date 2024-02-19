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Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gören polis memuru İbrahim Ayduğan yaşamını yitirirken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlenerek, dualar okundu. Polis memurunun cenazesi toprağa verilmek üzere Tekirdağ’a uğurlandı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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Kanser tedavisi gören Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 25 yıllık polis memuru İbrahim Ayduğan, dün Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası İbrahim Ayduğan için bugün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene polis memurunun eşi Nimet, oğlu Oğulcan, annesi Şadiye, yakınları ile Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt ile meslektaşları katıldı.

Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

BABASININ BERESİNİ TAKTI

Törende İbrahim Ayduğan'ın eşi ve annesi gözyaşlarını tutamazken oğlu Oğulcan ise babasının beresini taktı. Ayduğan'ın annesi oğlunun tabutunu öperek, "Yavrum, nereye gidiyorsun" diyerek gözyaşları döktü. Okunan duaların ve helallik alınmasının ardından İbrahim Ayduğan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ'a uğurlandı. 1999 yılında polislik mesleğine başlayan Ayduğan 2007 yılından beri Kocaeli'de görev yaptığı bildirildi.

Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

# Kocaeli, Derince, trafik, polis

19 Şub 2024 - 11:32 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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