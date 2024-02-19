Batan geminin 5. gününde aramalar devam ediyor
Marmara Denizi’nin açıklarında, İmralı Adası’nın ise güneybatısında batan Batuhan A gemisindeki kayıp 5 mürettebatı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
14 Şubat günü sabah saatlerinde batan Batuhan A gemisinde 6 mürettebat bulunuyordu. 2 gün önce aşçı olarak gemide görev yapan Zeynep Kılınç’ın cansız bedeni, dalgıçlar sayesinde gemi içerisinde bulundu. Kayıp 5 mürettebatın arama çalışmaları ise 5. günde de aralıksız devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler karadan, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ise hem havadan hem de denizden aramalarını sürdürüyor.
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PERSONEL ARANIYOR
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*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖR...
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Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13
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ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR
Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.