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Yaşlı kadının taksiciye söylediği sözler kan dondurdu

İstanbul’da taksiye binen yaşlı bir kadın, Şişhane’den Halıcıoğlu’na giderken şoför ile arasında geçen sohbet kan dondurdu. Önceki seyahatlerinde yol ortasında bırakıldığını, fazladan dolaştırıldığını söyleyen yaşlı kadın, taksi sürücüleri için “Keşke ölülerini canlı canlı yaksalar” dedi. Yaşananlar sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Beyoğlu Şişhane’den geçtiğimiz Salı günü gece yarısı Halıcıoğlu’na giden takside yaşanan bir diyalog, duyanların kanını dondurdu. İddiaya göre yaşlı bir kadın, taksiye binmek üzere aracı durdurdu. Ardından Halıcıoğlu’na gitmek istediğini söyleyen kadın, bir anda taksi sürücülerine nefret kusmaya başladı.

“KEŞKE ÖLÜLERİNİ CANLI CANLI YAKSALAR”

Ağzına geleni söyleyen kadın, taksi sürücüsü neden böyle şeyler söylediğini sorduğunda ise, “Benim canımı yakıyorlar, sen bilmiyorsun. Bu beddua bile az. Keşke onların ölülerini canlı canlı yaksalar” cevabını verdi. Aldığı kan dondurucu cevap karşısında adeta şoke olan sürücü İbrahim Arslan sakin bir şekilde aracını sürmeye devam etti. O anlar taksi şoförünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

“KİMSENİN CANI YANMASIN VE HUZURU BOZULMASIN”

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan taksi sürücüsü İbrahim Arslan, şu ifadeleri kullandı:

“Ben kendi yolumda giderken teyze el etti. Teyzeye nereye gideceğini sordum. Kendisi bize güvenmediğini söyleyerek hakaretler etti. Ben yaşından dolayı bir şey söylemedim. Biz güven ve huzur istiyoruz. Biz bu takside kimin bela, kimin şer, kimin hayır olduğunu bilmiyoruz. Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Biz taksi sürücülerini güvende tutun. Analar, çocuklar ve sevdiklerimiz ağlamasın. Güvende hissetmemiz için koruma kabini talep ediyoruz. Çünkü kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Birimiz arkamızdan vuruluyoruz, birimiz bariyerler çarparak ölüyoruz, birimiz kalp krizi geçiriyor. Kimsenin canı yanmasın ve huzuru bozulmasın. Sizden bu konuda destek bekliyoruz. Ben arkaya yolcu alıyorum. Acaba bana bıçak mı çekecek, silah mı çekecek, beni mi öldürecek? Annemden, babamdan, çocuğumdan ayrı mı koyacak? İnsanın canı bu kadar ucuz olamaz.”

# Taksi, taksici

20 Şub 2024 - 14:55 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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