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Mustafa Gürsel: Sonuca gitmek için ne gerekiyorsa yapacağız

Yeni takımı Kocaelispor ile ilk antrenmanına çıkan Teknik Direktör Mustafa Gürsel, “Sonuca gitmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bütün iş çalışmaya kaldı" dedi.

Mustafa Gürsel: Sonuca gitmek için ne gerekiyorsa yapacağız
Mustafa Gürsel: Sonuca gitmek için ne gerekiyorsa yapacağız
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Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor teknik direktörlük görevine Mustafa Gürsel'i getirdi. Gürsel, imzayı attıktan sonra dün ilk antrenmanına da çıktı.

Mustafa Gürsel: Sonuca gitmek için ne gerekiyorsa yapacağız

"SONUCA GİTMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Gürsel, takımın enerjisini yüksek bulduğunu söyleyerek, "Takım zaten belli bir konuma gelmişti. Artık bundan sonraki süreçte hep beraber hedefe kitleneceğiz. Hedefe giderken bütün iş sahanın içinde yaptıklarımızdan geçiyor. Bu antrenmanımızla 'Bismillah' diyerek başladık. Sonuca gitmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bütün iş çalışmaya kaldı" dedi.

Mustafa Gürsel: Sonuca gitmek için ne gerekiyorsa yapacağız

"HİÇBİR MAÇIN GARANTİSİ YOK"

Keçiörengücü maçını değerlendiren Gürsel, "Bu ligde her takım her takımı yenebiliyor. Sürpriz sonuçlar çıkabilen bir lig, hiçbir maçın garantisi yok. Zaten keyfi de orada. Ligde hedefler bitmiyor. İlk iki hedefi var. Finale kalma mücadelesi veren takımlar var. Sahaya çıktığımız her maç bir anlam ifade ediyor. Her takım için de farklı anlamlar ifade ediyor. Oynayacağımız maçta öyle maçlardan biri. Rakibimize baktığımızda son 2 maçını kazandı. Her maç önemli. Bu maçta kendi içinde bizim için farklı bir önem taşıyor. Gerekli hazırlıkları yapıp kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.

Mustafa Gürsel: Sonuca gitmek için ne gerekiyorsa yapacağız

"İYİ OYNAYAN VE SONUCU ALAN BİR TAKIM HALİNE GELMEMİZ LAZIM"

Oturtacakları oyunu kalıcı hale getirmek istediğini vurgulayan Mustafa Gürsel, "Enerji ile bir veya iki maç gidebilirsiniz. Bu takıma bir şey katmazsak, bir şeyler ortaya koymazsak dediğimiz gibi enerji bir veya iki maçta gidebilir. Takımın değerini ve oyun gücünü yükselterek bunu daimi hale getirmemiz lazım. Sezon sonuna kadar kalıcı bir şekilde iyi oynayan ve sonucu alan bir takım haline gelmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Mustafa Gürsel: Sonuca gitmek için ne gerekiyorsa yapacağız

Kaynak: İHA

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21 Şub 2024 - 09:41 Kocaeli- Spor --- Okunma

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