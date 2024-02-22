7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza anı kamerada
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, SUV tipi aracın durağa yanaşan özel halk otobüsüne arkada çarptığı görülüyor.
Kaza, dün akşam 21.40 sıralarında Kozluk Mahallesi D-100 yan yol Seka Battı Çıktı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. H.B.U. kontrolündeki 34 BU 0670 plakalı Kia marka SUV tipi araç, durağa yanaşan M.Y. idaresindeki 41 J 0331 plakalı Isuzu marka özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Savrulan özel halk otobüsü önündeki E.Y. hakimiyetindeki 41 ABP 812 plakalı otomobile çarparak durdu. SUV tipi araçtaki sürücü H.B.U., sağ koltuktaki yolcu ile özel halk otobüsündeki 5 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar adeta can pazarı yaşanan kaza yerine yardıma giderken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kaza anı kamerada
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, SUV tipi aracın durağa yanaşan özel halk otobüsüne arkadan çarptığı görülüyor. Ayrıca çarpmanın şiddetiyle yaralanan sürücü H.B.U'nun SUV tipi araçtan çıktığı anlar da görüntüde yer alıyor.
Kaynak: İHA
22 Şub 2024 - 12:52 - Asayiş --- Okunma
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Birazdikkat - otobüs durağa ait cebe girmeden duruyor.
Öz Gultepeli - Otobus şoförü durağa yanasmis olsa bu kaza olmazdı İzmit'te maalesef bu soruna birturlu çözüm bulunamadı adam yolun ortasında durup yolcu alıp indiriyor
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.