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Şırnak’ta terör örgütüne büyük darbe

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yürütülen terör operasyonundan çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından Uludere ilçesi Düz Dere bölgesinde, “ara-bul-yok et” stratejisiyle yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt 2024-16 Operasyonları" birçok bölgede devam ediyor.

Operasyonlarda; barınak, sığınak ve yaşam alanları tek tek imha edildi. Operasyonlarda, 42 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 42 adet RPG-7 sevk fişeği, 442 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 442 adet RPG-7 sevk fişeği, 426 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 426 adet RPG-7 sevk fişeği ile kullanılabilir 910 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı ile 910 adet RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi.

Kaynak: İHA

22 Şub 2024 - 22:23 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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