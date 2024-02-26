Cumhurbaşkanı Erdoğan’a evinin önünde doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi açılış törenine gitmek için evinden çıktığı sırada doğum günü sürprizi ile karşılaştı. Vatandaşlar ellerinde pasta ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşıladı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup tebrikleri kabul etti. Ardından pastayı da tadan Erdoğan bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları da doğum günü vesilesiyle doğum günü pasta ikramına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın araçtan indiği sırada AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları’nın ’İyi ki doğdun Reis, İyi ki doğdun’ pankartı da açıldı.

Kaynak: İHA