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Haraç istedikleri kasap dükkanı 2’inci kez kurşunladılar, o anlar kamerada

Esenyurt’ta şüpheli bir şahıs, haraç istediği kasap dükkanını ikinci kez kurşunladı. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün 12.00 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre haraç vermeyi reddeden bir vatandaşın kasap dükkanı, kimliği belirsiz biri tarafından kurşunlandı. Olay sonrasında 6 merminin isabet ettiği işyerinde maddi zarar oluşurken, çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis, konu ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yaşanan silahlı saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı işyerine 2’inci silahlı saldırı

Gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlanan kasap dükkanı, geçtiğimiz günlerde de mermilerin hedefi olmuştu. Yine kimliği belirsiz bir şahıs tarafından yaşanan saldırı işyerinde maddi zarara neden oldu.

Kaynak: İHA

# çalışma, polis

26 Şub 2024 - 13:23 - Türkiye --- Okunma

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Yorumlar

(1)
01

Ofli paşa - Kimliği belirsiz kişi mi haraç istiyor? Hayret doğrusu. Suçlu cenneti olmuş ülkem

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 14:19

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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