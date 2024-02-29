İzmir'de feci kaza! İki TIR'ın arasında kaldı, şoför hayatını kaybetti
İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada iki TIR'ın arasında kalan otomobil kağıt gibi ezildi. Korkunç kazada 32 yaşındaki otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kaza saat 10.30 sıralarında, İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan Gökhan Eren (32) idaresindeki 16 AOU 016 plakalı otomobil, Ahmet K. idaresindeki 34 DVD 480 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Otomobilin arkasından gelen Mehmet B.'nin (39) kullandığı 34 HJD 047 plakalı TIR da otomobile çarpınca araç kağıt gibi ezildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Polis yolda güvenlik önlemlerini sağlarken itfaiye ekipleri araçta sıkışan otomobil sürücüsünü çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü Gökhan Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eren'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Kaza nedeniyle çevreyolu tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatılırken otomobile arkadan çarpan TIR şoförü Mehmet B. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
29 Şub 2024 - 13:52 - Türkiye --- Okunma
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.