Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- G:

Yaş betona dokununca olanlar oldu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Serkan Kurtpınar’ın oturduğu evin içine dökülen yaş betona temas etmesinin ardından vücudunda yanıklar oluştu.

ABONE OL Google News Sayfamız

Evlerin bitişiğindeki inşaattan, tuvaletin havalandırmasından içeriye dökülen yaş betonu temizlemek için müdahale etmesi sonucu vücudunda yanıklar oluştuğunu belirten Serkan Kurtpınar, vatandaşlara yaş betona temas etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Kurtpınar yaşadığı olayı şöyle anlattı: “Evimizin yanında inşaat yapılırken üst havalandırmadan içeriye beton döküldü. Ben bu betona temizlemeye müdahale ettiğimde eldiven ve kıyafetlerim olmasına rağmen betonun değdiği her yerde yanıklıklar oluştu. Pazaryeri Devlet Hastanesine gittiğimde bir tedavi uygulayamadılar. Yanığın ne derece veya ne gibi kimyasaldan olduğunu bilmedikleri için Bozüyük Devlet Hastanesine sevk ettiler. Bozüyük Devlet Hastanesinde bana ikinci derecede yanık teşhisi konularak tedaviye başladılar ve tedavim hala devam ediyor. Benim insanlara tavsiyem, böyle bir şey başlarına geldiği takdirde yaş betona temas etmemelerini tavsiye ediyorum."

Kaynak: İHA

# HER

29 Şub 2024 - 14:47 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.280.561 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR

İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak  üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KADIRGA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 059 VE 064 KODLU YOLLARDA 6+000 KM VE YUVACIK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 319 KODLU YOLLARDA TOPLAM 4+000 KM ÜST YAPI YAPIM İŞİ Resmi İlandır mask
GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KADIRGA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 059 VE 064 KODLU YOLLARDA 6+000 KM VE YUVACIK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 319 KODLU YOLLARDA TOPLAM 4+000 KM ÜST YAPI YAPIM İŞİ
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
MUHTAÇ VE YAŞLI KİMSELER İLE CENAZE EVLERİNE VERİLMEK ÜZERE SICAK YEMEK ALIMI VE DAĞITIMI HİZMETİ ALIMI Resmi İlandır mask
MUHTAÇ VE YAŞLI KİMSELER İLE CENAZE EVLERİNE VERİLMEK ÜZERE SICAK YEMEK ALIMI VE DAĞITIMI HİZMETİ ALIMI
SEKBANLI MAHALLESİ HİZMET BİNASI İKMAL 2 İNŞAATI YAPIM İŞİ Resmi İlandır mask
SEKBANLI MAHALLESİ HİZMET BİNASI İKMAL 2 İNŞAATI YAPIM İŞİ
Yaş betona dokununca olanlar oldu mask
Yaş betona dokununca olanlar oldu
MSB: “ABD tarafından gönderilen ‘Taslak Teklif ve Kabul Mektupları’ Bakanlığımıza ulaşmıştır” mask
MSB: “ABD tarafından gönderilen ‘Taslak Teklif ve Kabul Mektupları’ Bakanlığımıza ulaşmıştır”
İzmir'de feci kaza! İki TIR'ın arasında kaldı, şoför hayatını kaybetti mask
İzmir'de feci kaza! İki TIR'ın arasında kaldı, şoför hayatını kaybetti
Bu köyde erkeklere sokağa çıkmak yasak mask
Bu köyde erkeklere sokağa çıkmak yasak
Denizde turuncu renk ve denizanası istilası mask
Denizde turuncu renk ve denizanası istilası
120 bin liralık 'maskara' siparişi verdi, dolandırıldılar mask
120 bin liralık 'maskara' siparişi verdi, dolandırıldılar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL