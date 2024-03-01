Çirkinler şebekesi çökertildi, Gebze’deki kurşunlamalar gündem olmuştu
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’in Gebze’de bulunan iş yerini kurşunlayan ‘Çirkinler’ şebekesi çökertildi.
İstanbul’da düzenlenen ‘Mahzen-2’ operasyonuyla ‘Çirkinler’ olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Şebeke daha önce 3 farklı cinayete karışırken bir iş adamını da kaçırmıştı. Cinayet ve adam kaçırma işine karışıp uyuşturucu ticareti yapan çete üyelerinin, sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’e ait Gebze’de bulunan işyerini de kurşunlayan kişiler olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 22’sinin cezaevinde olduğu ve ifadeleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.
UYUŞTURUCU ANLAŞMAZLIĞI
İstanbul merkezli düzenlenen “Çirkinler” diye bilinen çıkar amaçlı çeteye yönelik “Mahzen-2” adı verilen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat ve Asayiş şube müdürlüklerin katılımıyla çıkar amaçlı suç ağlarına yönelik çalışma yürütüldü. Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde uyuşturucu anlaşmazlığı yüzünden 2023 yılının Şubat ayında Rüstem Topçi'nin, yine aynı yılın Temmuz ayında ise çeteler arasındaki anlaşmazlık sebebiyle Şakir Zana ve Abdulmelik Ateş'in öldürülmesi sonrası failleri yakalayan emniyet güçleri, olayı derinleştirdi.
Polis ekipleri, iş insanı Y.D'nin 2023 yılının Eylül ayında İstanbul'un Beykoz ilçesindeki bir restorandan kendilerine ‘polis' süsü vererek kaçırılması olayını da aynı suç ağının gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, zanlıların Kocaeli'de sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in iş yeri kurşunlanması olayına da karıştıkları tespit edildi.
O tarihlerdeki olayların ardından emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çalışmalarını genişleten İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yeniden soruşturmayı derinleştirip, teknik fiziki takibe başlatarak Bağcılar'da konumlanan çetenin il genelinde olaylara karıştığını ve en son 28 Şubat'ta ise Arnavutköy'de bir iş yerini kurşunladıklarını tespit edildi.
Çıkar amaçlı organize suç ağının gelirinin uyuşturucu madde satışından elde ettiğini belirleyen emniyet güçleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Bu sabah “Mahzen-2” adı verilen operasyon için harekete geçen polis, İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Zincirleme operasyonda çete fertlerinden 25 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 5 otomatik tabanca, 7 balistik yelek, bol miktarda uyuşturucu, silahlara mermi ve şarjör ele geçirildi.
Diğer taraftan baskında gözaltına alınan 25 şüpheli ve cezaevindeki 22 zanlı ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesine getirildi. Öte yandan operasyona ilişkin elde edilen yeni belgeler arasında, iş insanı Y.D.'nin kaçırılma anları da bulunuyor. Söz konusu güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, üzerlerinde polis yeleği bulunan çete üyelerinin Beykoz'da adı açıklanmayan restorana girerek Y.D.'ye sözde gözaltına alındığı bilgisini vererek kelepçeledikleri ve iş yerinden ayrıldıkları anlar yer alıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen ‘Mahzen-2' operasyonlarını duyurmuş, ‘Çirkinler' adlı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 47 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR
Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53
TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR
Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...
PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR
İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...
PERSONEL ARANIYOR
Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...
ŞOFÖR ARANIYOR
27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68
ŞOFÖR ARANIYOR
27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68
ŞOFÖR ARANIYOR
İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06
SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR
95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57
İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR
İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48
KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR
Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...
* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.