Vali Yavuz açıkladı, Kocaeli’de 44 bin temel AFAD gönüllüsü

1-7 Mart Deprem Haftası sebebi ile Kocaeli Valiliği koordinesinde İzmit Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu’nda deprem tatbikatı düzenledi. AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma(JAK), Polis Arama Kurtarma(PAK), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleriyle birlikte düzenlenen tatbikata Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl müdürleri katılım gösterdi.

BİRLİKTE TATBİKAT YAPTILAR

İzmit Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu konferans salonunda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un konuşmasının hemen ardından başlayan tatbikatta, Vali Yavuz ve öğrenciler ‘çök-kapan-tutun’ uygulaması yaptıktan sonra birlikte okulu tahliye ettiler. Vali Yavuz okul bahçesinde öğrenciler ile sohbet etti.

ÇOCUKLAR STANTLARA İLGİ GÖSTERDİ

Tatbikat kapsamında okul bahçesinde AFAD, UMKE, JAK, PAK ve itfaiye ekipleri tarafından hazırlanan stantlara öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Statlarda bulunan görevliler öğrencilere arama kurtarma çalışmalarında kullandıkları malzemeleri tanıttı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz düzenlenen tatbikatta yaptığı konuşmada, ”Ülkemiz, bir deprem ülkesi olarak, depremi bilen, acılarını yaşayan ülkelerden biri. Bu kapsamda özellikle depreme dirençli, bilinçli toplum oluşturmak amacıyla çeşitli tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Biraz önce tahliye tatbikatı gerçekleştirdik. Özellikle risk azaltma çalışmalarının öneminin altını çiziyorum. Afet olmadan alınacak tedbirler hem can kayıpları hem de maddi kayıpları önemli ölçüde azaltmakta. Bu kapsamda Valiliğimizce, ilimizde depreme dirençli toplum ve afetlere hazırlık kapsamında önemli çalışmalar yürütülüyor.” dedi.

44 BİN 61 AFAD GÖNÜLLÜSÜ

Vali Yavuz, “ Türkiye'de ilk defa OSB'lerde arama kurtarma ekipleri kuruldu ve her biri faaliyet içinde. Aynı zamanda, temel AFAD gönüllüsü sayımızı 44 bin 61'e çıkardık, ayrıca destek AFAD gönüllüsü sayısını ise 927'ye çıkardık. Elbette bu rakamlar yeterli değil, daha fazla artıracağız.” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi