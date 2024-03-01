Vali Yavuz açıkladı, Kocaeli’de 44 bin temel AFAD gönüllüsü
İzmit Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu’nda düzenlenen deprem tatbikatına katılan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz öğrencilerle birlikte deprem anlarının canlandırmasını yaşadı. Tatbikatta konuşan Vali Yavuz, Kocaeli’de temel AFAD gönüllüsü sayısını 44 bin 61'e çıkarıldığını, destek AFAD gönüllüsü sayısının ise 927'ye çıkartıldığını açıkladı.
1-7 Mart Deprem Haftası sebebi ile Kocaeli Valiliği koordinesinde İzmit Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu’nda deprem tatbikatı düzenledi. AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma(JAK), Polis Arama Kurtarma(PAK), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleriyle birlikte düzenlenen tatbikata Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl müdürleri katılım gösterdi.
BİRLİKTE TATBİKAT YAPTILAR
İzmit Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu konferans salonunda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un konuşmasının hemen ardından başlayan tatbikatta, Vali Yavuz ve öğrenciler ‘çök-kapan-tutun’ uygulaması yaptıktan sonra birlikte okulu tahliye ettiler. Vali Yavuz okul bahçesinde öğrenciler ile sohbet etti.
ÇOCUKLAR STANTLARA İLGİ GÖSTERDİ
Tatbikat kapsamında okul bahçesinde AFAD, UMKE, JAK, PAK ve itfaiye ekipleri tarafından hazırlanan stantlara öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Statlarda bulunan görevliler öğrencilere arama kurtarma çalışmalarında kullandıkları malzemeleri tanıttı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz düzenlenen tatbikatta yaptığı konuşmada, ”Ülkemiz, bir deprem ülkesi olarak, depremi bilen, acılarını yaşayan ülkelerden biri. Bu kapsamda özellikle depreme dirençli, bilinçli toplum oluşturmak amacıyla çeşitli tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Biraz önce tahliye tatbikatı gerçekleştirdik. Özellikle risk azaltma çalışmalarının öneminin altını çiziyorum. Afet olmadan alınacak tedbirler hem can kayıpları hem de maddi kayıpları önemli ölçüde azaltmakta. Bu kapsamda Valiliğimizce, ilimizde depreme dirençli toplum ve afetlere hazırlık kapsamında önemli çalışmalar yürütülüyor.” dedi.
44 BİN 61 AFAD GÖNÜLLÜSÜ
Vali Yavuz, “ Türkiye'de ilk defa OSB'lerde arama kurtarma ekipleri kuruldu ve her biri faaliyet içinde. Aynı zamanda, temel AFAD gönüllüsü sayımızı 44 bin 61'e çıkardık, ayrıca destek AFAD gönüllüsü sayısını ise 927'ye çıkardık. Elbette bu rakamlar yeterli değil, daha fazla artıracağız.” diye konuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
01 Mar 2024 - 13:20 Kocaeli- Gündem --- Okunma
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.