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14 yıldır kilometrelerce yol gidiyorlardı, bu merkezle yüzleri güldü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde diyaliz için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalan hastaların yüzü, geçtiğimiz yıl ilçeye kazandırılan merkezle gülüyor. 14 yıldır diyaliz hastası olan ve tedavi için yıllarca uzun yol giden yaşlı kadın, "Uzun yol beni rahatsız ediyordu. Burayı yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

14 yıldır kilometrelerce yol gidiyorlardı, bu merkezle yüzleri güldü
14 yıldır kilometrelerce yol gidiyorlardı, bu merkezle yüzleri güldü
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Mudurnu Devlet Hastanesinde geçtiğimiz yıl Diyaliz Merkezi hizmete açıldı. Mudurnulu hayırsever Süreyya Astarcı’nın katkılarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 7 yatak kapasiteli merkez, hastalara şifa oluyor. Taşkesti beldesinde yaşayan ve 14 yıldır diyaliz hastası olan 74 yaşındaki Hatice Yiğit, merkez sayesinde artık kilometrelerce yol gitmek zorunda kalmıyor.

Eşini bir an olsun yalnız bırakmayan 75 yaşındaki Cemalettin Yiğit, "14 senedir diyalize gidip geliyorduk. Eşimin gözlerinde, kulaklarında rahatsızlıklar var. Daha önce Bolu’ya özel diyaliz merkezine gidiyorduk. Mudurnu’ya da açıldı. Burada çok rahatız. Kendimiz getirip götürüyoruz. Aynı zamanda yakıt ücretinden de tasarruf sağlıyoruz" dedi.

Merkezin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Hatice Yiğit, "Merkez çok iyi. Allah razı olsun. 14 yıldır hastayım. Daha önce Bolu’ya gidiyorduk. Uzun yol beni rahatsız ediyordu. Burayı yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

# VAR, Sağlık Bakanlığı

01 Mar 2024 - 14:29 İHA Bolu- Türkiye --- Okunma

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