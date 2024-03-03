‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptılar: Uyuşturucu ile yakalandılar
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kilometrelerce kaçan otomobil, Hendek ilçesinde kaza yaptı. Kilometrelerce süren kovalamaca kaza ile son bulurken, 3 şüpheli yakalandı. Araç içerisinde uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunduğu ihbarı yapılan 54 HU 084 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü S.Ö. ile beraberindekiler kaçmaya başladı. Kilometrelerce süren kovalamaca Hendek ilçesine kadar uzadı. Akyazı ve Hendek ilçe ekiplerinin katıldığı kovalamacada kaçan şüpheliler, Hendek Karadere yolunda kaza yaptı. Aracın hava yastıklarının patladığı kazada sürücü S.Ö. ile otomobilde bulunan F.G. ve A.D. isimli şüpheliler polis tarafından yakalandı. Hafif yaralanan 3 şüpheliye, bölgeye gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ve bekçi ekiplerince otomobil içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, kazalı araç ise çekici vasıtası ile yoldan kaldırıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.