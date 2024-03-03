Sultan 2. Mahmud’un mirasını talan ettiler: 196 yıllık Şamlar Bendi definecilerin hedefi oldu
Arnavutköy’de Sultan 2. Mahmud tarafından yaptırılan Şamlar Bendi, definecilerin hedefi oldu.
Çevresinde kaçak kazı yapılarak çukurların bırakıldığı 196 yıllık su bendinin uğradığı tahribat havadan görüntülendi. Tarihi bent hakkında bilgi veren Tarihçi Zafer Bilgi, “Şamlar Bendi’nin yaklaşık 200 yıllık tarihi yapısının bugüne geldiğine şahitlik edebiliyoruz. Şamlar Bendi maalesef definecilerin uğrak yeri oldu. İnsanların böyle yerlerde ‘acaba hazine çıkar mı’ düşüncesiyle tahribata girmeleri çok sıkıntılı. Şamlar Bendi civarındaki definecilerin zarar verdiği yerlerin aslına uygun olarak restore edilmesi gerekiyor” dedi.
Sultan 2. Mahmud tarafından 1826 yılında yapımına başlanılan ve 1828 yılında tamamlanan Şamlar Bendi, Başakşehir Arnavutköy sınırında yer alıyor. Tarihi bent, Küçükçekmece’nin kuzey yamacında bulunan Azatlı Baruthanesi’nin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptırıldı ve baruthane aktif olarak kullanıldığı süreçte hizmet verdi. Osmanlı mirası su bendi adını, Suriye’nin başkenti Şam’dan getirilen ustaların yapmasıyla aldı. Şam’dan gelen ustaların, tarihi bendin çevresine yerleşmesiyle bölge, Şamlar Köyü olarak anılmaya başlandı. İstanbul’un kuzey kısımlarında bölgesel su sıkıntısı çekildiği zaman da kullanılan 196 yıllık su bendi definecilerin hedefi oldu. Tarihi bendin alt kısımlarını oyan defineciler, çevresinde de kaçak kazılar gerçekleştirdiği görüldü. Defineciler, adeta Osmanlı mirasını talan ederken tarihi bendin uğradığı tahribat havadan görüntülendi. Görüntülerde, kaçak kazı yapan definecilerin çukurları açık bıraktıkları görüldü. Tarihi su bendinin ve çevresinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınarak yenileme çalışmaları ardından turizme kazandırılması bekleniliyor.
“Şamlar Bendi maalesef definecilerin uğrak yeri oldu”
Şamlar Bendi’nin İstanbul’un sur dışındaki padişahların avlandıkları alanda bulunduğunu ifade eden Tarihçi Zafer Bilgi, “Sultan 2. Mahmud döneminde yeni bir askeri birlik ihtisas ediliyor. Bu askeri birlik, yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra Asakir-i Mansure-i Mahmudiyye diye kuruluyor. Bu birliğe, Küçükçekmece tarafında Azatlı Baruthanesi tasarlanıyor. Sultan 2. Mahmud, Şamlar Köyü etrafında ara ara ava çıkarken burada büyük bir su kaynağı gittiğini görüyor. O su kaynağını, Suriye’nin başkenti Şam’dan getirdiği ustalara bentlerle Azatlı Baruthanesine taşımak için girişimde bulunuyor. Şamlar Bendi, Sultan 2. Mahmud’un 1828’li yıllarda Azatlı Baruthanesindeki askerlere su taşıyabilmek için yaptırdığı bir bent. Bu Şamlar Bendi’nin özelliği, Şam bölgesinden ustalar getirilmesi ve oraya yerleştirilmesinden dolayı buraya Şamlar Köyü ismi veriliyor. Şamlar köyü, suyun kaynağının tutulduğu bentlerin olduğu bölgedeki ahaliyle bir yerleşkeye dönüşüyor. Tarihi bir camisi de var. Bu bent dönem dönem taşıyor. Taşın oradaki eski hazireleri, mezarları, mezar taşlarını sular altında görebiliyoruz. Şamlar Bendi’nin yaklaşık 200 yıllık tarihi yapısının bugüne geldiğine şahitlik edebiliyoruz. Şamlar Bendi maalesef definecilerin uğrak yeri oldu. İnsanların böyle yerlerde ‘acaba hazine çıkar mı’ düşüncesiyle tahribata girmeleri çok sıkıntılı. Şamlar Bendi civarındaki definecilerin zarar verdiği yerlerin aslına uygun restore edilmesi gerekiyor. Yakın dönemde olduğu için mutlaka bent görüntüleri vardır. Bent parçalarının aslına uygun şekilde restorasyona girmesi ve topluma kazandırılması gerekiyor. Çevredeki ahalinin tarım alanında kullanabileceği su kaynağı olabilir. Sağlam bir baraja ihtiyaç olduğunda bu bentler yine devreye girip kullanılabilir. Bunlara hem bir işlevsel gözle bakılıp gözden geçirilmesi hem de tarihi eser olarak buranın onarılması önem arz ediyor. Maalesef bu bölgeler biraz gözden uzakta, yeşillik alanın arasında, halkın da çok girmediği bir yer olduğu için defineciler ‘bir tarihi esere rastlayabilir miyiz’ diye tahrip edebilmekteler” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR
Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53
TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR
Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...
PERSONEL ARANIYOR
Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...
ŞOFÖR ARANIYOR
27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68
ŞOFÖR ARANIYOR
27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68
ŞOFÖR ARANIYOR
İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06
SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR
95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57
İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR
İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48
KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR
Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...
ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR
Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...
* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.