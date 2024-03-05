Erkek öğrenci yurdunda yangın paniği
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, 10.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan özel erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı yurdun çatısından dumanların yükseldiği görenler ekiplere haber verdi. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Öğrencilerin yangın sırasında okulda bulunması, facianın önüne geçti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.