Bacağından vurulan muhtar konuştu: mahallesinden olmadığı için davul çalmasına izin vermemiş
Körfez’de Ramazan ayında davul çalmak isteyen kişiye izin vermediği için tabancayla vurulan muhtar o anları anlattı. Muhtar, şahsın mahallesinde ikamet etmediği için bu teklifi reddettiğini söyledi.
Olay, gece sıralarında Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak’taki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Samet Ş., Ramazan ayında davul çalmak istediğini Yeniyalı Mahalle Muhtarı Metin Kaplan'a (40) söyledi. Metin Kaplan ise Samet Ş'nin başka mahallede ikamet ettiğini belirterek, teklifini reddetti. Samet Ş. ise yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Metin Kaplan'ın sağ bacağına ateş etti. Metin Kaplan acı içinde yere yığılırken, Samet Ş. ise kaçtı. Silah sesiyle aşağıya inen yakınları yaralanan Metin Kaplan'ı hastaneye götürdü. Kaplan tedavisinin ardından taburcu edildi. Samet Ş'nin ise henüz yakalanamadığı öğrenildi.
"MAHALLEMİN ÇOCUĞU OLMADIĞI İÇİN DAVUL ÇALMASINA MÜSAADE ETMEDİM"
Yaşananları anlatan muhtar Metin Kaplan, "15 gün önce de şahıs işletmeme gelip davul çalmak istediğini söyledi ancak şahıs bizim mahallede ikamet etmediği için güzelce konuşup yolladım. Mahallemin çocuğu olmadığı için davul çalmasına müsaade etmedim çünkü mahallenin çocukları davul çalmak istiyordu. Şahıs mahallemizde ikamet etmiyor" dedi.
"ARKAMI DÖNDÜĞÜM ESNADA TABANCASINI SAĞ AYAĞIMA DAYADI"
Samet Ş'nin dün gece saatlerinde yeniden yanına geldiğini ifade eden Kaplan, "Bizim mahallede ikamet etmediğini tekrardan söyleyerek, isteğinin yasal olmadığını dile getirdim. 'Belediye bu iş için ikamet belgesi istiyor' dedim. Bir türlü ikna edemedim Şahıs ortak olmak istedi. 'Bu işe bulaşma, kimsenin ağzının tadını bozmamıza gerek yok' dedim. İşletmemi kapattım ve tekrardan dışarda konuşarak sakinleştirmeye çalıştım. 'Davulu çalacak kişiler de senin arkadaşın' dedim. 'İyi geceler' deyip arkamı döndüğüm esnada tabancasını sağ ayağıma dayadı. O esnada sıcaklık hissettim ve şahsın kaçtığını gördüm. Daha sonra hastaneye kaldırıldım. Konuya ilişkin şikayetçi oldum. Şahısta Körfez ilçesinde, bizim mahallemiz sınırı dışında yaşıyor. Herkesin çocuğu var. Devletin bu tür insanların dışarda kalmasına müsaade etmemesi gerekir. Gereken cezayı vermeleri lazım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
BAY AŞÇI YARDIMCISI ARANIYOR
Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere bay AŞÇI YARDIMCISI aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44
BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR
Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98
VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR
İzmit ahşap ve kereste atölyemizde çalışacak, VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0 530 378 54 41
YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR
Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98
GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ ARANIYOR
Gölcükte bulunan otelimiz için Gölcük’te ikamet eden GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Emekli olanlar tercihimizdir. NEJDET VAROL Tel: 0553 96...
SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR
Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53
TECRÜBELİ SÜRÜCÜLER ARANIYOR
Anadolu Seyahat firmasında görev yapmak üzere, D2 belgeli araçlarımızın şehir içi ve şehir dışı seyahat işlerinde, Transfer başına (part time) ücret...
BAY-BAYAN ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR
PLASTİK MAMÜL ÜRETİMİ YAPAN FİRMAMIZ İÇİN BAY-BAYAN ÜRETİM İŞÇİSİ ALINACAKTIR. *Vardiyalı çalışacak *Lise mezunu ( Tercihen) *Bay adaylar askerliğ...
PERSONEL ARANIYOR
Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...
ŞOFÖR ARANIYOR
27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68
* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.