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Askeri helikopter düştü!

İzmir’in Urla ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü, bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir adet helikopterin teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi.

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MSB'den ilk açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır” denildi.

Kaynak: İHA

05 Mar 2024 - 15:21 - Gündem --- Okunma

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