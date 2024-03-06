Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- G:

Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarları sonrasında etkisini gösteren kar yağışı Sakarya’nın Hendek ve Kocaeli’nin Kartepe ilçelerinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü
Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü
+3
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteorolojinin uyarısıyla birlikte gece saatlerinde Sakarya’nın ve  Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bu çerçevede Sakarya’nın Hendek, Kocaeli’nin ise Kartepe ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde de devam eden yağış bölgeleri beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar yağışının başladığını belirten İbrahim Ark, “Sakarya Hendek Dikmen Mahallesi bugün 6 Mart 2024 kar yağışı başlamıştır” derken Mehmet Köse, “Kar yağışı devam ediyor, görüyorsunuz anlatmaya gerek yok” ifadelerine yer verdi.

Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü
Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü
Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü
Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü

# Kocaeli, Kartepe

06 Mar 2024 - 14:04 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.296.772 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAY AŞÇI YARDIMCISI ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere bay AŞÇI YARDIMCISI aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR

İzmit ahşap ve kereste atölyemizde çalışacak, VASIFSIZ ELEMAN  alınacaktır. Tel: 0 530 378 54 41

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ ARANIYOR

Gölcükte bulunan otelimiz için Gölcük’te ikamet eden GECE RESEPSİYON GÖREVLİSİ alınacaktır. Emekli olanlar tercihimizdir. NEJDET VAROL Tel: 0553 96...

SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, *SİTE GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
AKÇAOVA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 428 VE 429, AKOVA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 811 KOD NUMARALI ORMAN YOLLARINDA SANAT YAPISI Resmi İlandır mask
AKÇAOVA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 428 VE 429, AKOVA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 811 KOD NUMARALI ORMAN YOLLARINDA SANAT YAPISI
T.C. KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır mask
T.C. KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN Resmi İlandır mask
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN
BAŞİSKELE VE KARTEPE İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU HATLARI İNŞAATI Resmi İlandır mask
BAŞİSKELE VE KARTEPE İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU HATLARI İNŞAATI
Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü mask
Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü
Hem tuvallere işlendi hem duygular canlandırıldı mask
Hem tuvallere işlendi hem duygular canlandırıldı
Uyuşturucu parası için kaçırıp 500 TL'ye sattı mask
Uyuşturucu parası için kaçırıp 500 TL'ye sattı
Askeri helikopter düştü! mask
Askeri helikopter düştü!
Bacağından vurulan muhtar konuştu: mahallesinden olmadığı için davul çalmasına izin vermemiş mask
Bacağından vurulan muhtar konuştu: mahallesinden olmadığı için davul çalmasına izin vermemiş
Erkek öğrenci yurdunda yangın paniği mask
Erkek öğrenci yurdunda yangın paniği

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL