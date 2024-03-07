Köpeğiyle tonlarca yükle şehirler arası mekik dokuyor
Kocaeli'de tır şoförü İmge Okur, "Umut" isimli köpeğiyle birlikte şehirler arasında adeta mekik dokuyor. 7 ay önce tedirginlikle oturduğu sürücü koltuğunda zamanla uzmanlaşan Okur, "Tırı ilk bir hafta biraz tedirgin kullandım fakat şimdi iğne deliğine bile girerim" dedi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki İmge Okur, yaklaşık 3 yıl önce tır şoförü olmaya karar verdi. Bunun için eğitimini tamamlayan ve ehliyetini alan Okur, bir sürü firmaya iş başvurusunda bulundu. Kadın olduğu gerekçesiyle bir süre tır şoförlüğü yapamayan İmge Okur, 7 ay önce bulduğu iş imkanıyla kendisine yeni bir hayat çizdi. 7 ay önce tedirginlikle sürücü koltuğuna oturan Okur, zamanla özgüven kazandı.
"Umut" isimli şivava cinsi köpeğiyle şehirler arası otomotiv parçaları taşıyan Okur, erkek meslektaşlarına adeta taş çıkartıyor. Tırın sürücü koltuğunda İmge ve Umut'u görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yolda uğradığı tacizlere karşı yılmayan ve kadının her işi yapabileceğini gösteren Okur'un hedefi, Avrupa'da direksiyon sallamak.
"KAPISINI AŞINDIRDIĞIM FİRMALAR ŞİMDİ PEŞİMDE KOŞUYOR"
Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim gördüğü sırada annesinin vefat ettiğini ve 6 yaşındaki kardeşiyle ilgilendiği için hayali olan üniversiteyi bitiremediğini söyleyen İmge Okur, "Kafe ve mağazalarda çalıştım. Bu işlerin bana göre olmadığını düşündüm. Daha zor bir şey yapmalı ve daha çok para kazanmalıydım. Yurt dışını gezme hayalim vardı. Bunu nasıl gerçekleştirebileceğimi düşündüm. Tır ehliyeti alıp bu işe başladım ve 7 aydır da yapıyorum. Ehliyetimi alalı 2 yıl oldu aslında ama firmalar kadın olduğum için bana güvenmedi. Kapısını aşındırdığım firmalar şimdi peşimde koşuyor" dedi.
"İĞNE DELİĞİNE BİLE GİRERİM"
Zamanla sürücü koltuğunda uzmanlaşan İmge Okur, "Tırı ilk bir hafta biraz tedirgin kullandım fakat şimdi iğne deliğine bile girerim. Fabrikalara gittiğimde şaşırıyorlar, inanmıyorlar. Araca gelip içinde şoför arıyorlar. 'Çok güzel', 'helal olsun' gibi tepkiler alıyorum fakat olumsuz davranışlar sergileyen insanlar da oluyor. Çok önemsemiyorum. Yoluma, işime bakıyorum ve hakkını da veriyorum. Şoför olduğuma kimse inanmıyor. Zor ikna ediyorum. Rampaya yanaşınca ikna oluyorlar" diye konuştu.
"BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"
İmge Okur, kadın tır şoförü olmanın zorluklarını da anlatarak, "Yolda taciz olayları yaşıyorum. Kendisi de tır şoförü olan bir meslektaşım, aracı üzerime sürüp beni bariyerlere çarptırdı. Sonrasında da taciz etmeye devam etti, polisi aramak zorunda kaldım. Beni ölümle tehdit etti" şeklinde konuştu.
"TEHLİKELİ DURUMLARDA VE
GECE YATARKEN HAVLAYARAK BENİ UYANDIRIYOR"
Umut isimli köpeğinin kendisine güven verdiğini söyleyen Okur, "Yakın mesafe yolculuklarıma genelde yalnız gidiyorum fakat uzak mesafe olduğunda Umut isimli bir köpeğim var, onunla birlikte gidiyoruz. O benim en yakın yol arkadaşım. Kendisi küçük bir şivava aslında ama tehlikeli durumlarda ve gece yatarken havlayarak beni uyandırıyor. Benim için büyük bir güvence oluyor" ifadelerini kullandı.
"HEDEFİM AVRUPA'YA GİTMEK"
İmge Okur, sözlerini şöyle noktaladı:
"Rüzgarlı havalarda branda çok ağır olduğu için benim ayaklarımı yerden kesebiliyor yine de o brandayı açabiliyorum. İsteyen herkes yapabilir, kadın isterse yapabilir. Henüz 7 aydır yurt içinde çalışıyorum. Firmam Avrupa ülkelerinde de çalışıyor. Hedefim Avrupa'ya gitmek, hedefime de az kaldı. Vizem çıktığı zamanda Avrupa ülkelerine çalışmaya başlayacağım"
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
5441 - Aferin devam edin
Kozluklu - Çok güzel bir haber , çok da memnun oldum , bir kadın olarak erkeklerden çok daha güzel yapamayacaği iş yok, umarım diğer genç arkadaşlara örnek olur , T.I.R. şöförlüğü gerçekten de zor ve meşakkatli bir iş, yolu açık olsun , umarım ben de yollar da karşılaşır ve selamlaşırız :) Rabbım herkesi kazalarda korusun, lütfen dikkatli ve severek araba kullanalım , kurallara uyalım ve nezaketli olalım , bir yol verirseniz emin olun size de birileri yol verir... Sevgiyle kalın
Eşref - Ablacım 12 yıldır ağır nakliye sektöründeyiz biz iğne deliğine giremiyoruz başarılar.
Yahya Kaptan - EMNİYET KEMERİ!...
Izmitli - kendisine yolda denk geldim. yan yoldan d 100 girmek için beklerken koca tırla yavasladı ve yol verdi. yeniköy ile symen arası izmit istikametinde. cok tesekürler hanımefendi rabbim kaza bela vermesin.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.