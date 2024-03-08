Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Fernando Muslera mahkemeye geldi
Yüksek kar getirili "Fatih Terim" fonu vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor. Bu çerçevede mahkemeye müştekilerden Arda Turan ve Fernando Muslera da katıldı.
Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen 7 sanıklı duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük ve bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.
Turan ile Muslera da mahkeme salonunda
Kimlik tespitiyle başlayan duruşmaya müştekilerden Arda Turan ile Fernando Muslera’nın da arasında bulunduğu bazı müştekiler de katıldı. Müşteki avukatlarının ifadeleriyle duruşma devam ediyor.
Kaynak: İHA
08 Mar 2024 - 14:46 - Türkiye --- Okunma
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.