Park halindeki araca çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Sakarya’nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet park halindeki otomobile çarpıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Yenimahalle 2053. Sokak’ta meydana gelen olayda, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, park halindeki B.N’ye ait 54 EG 127 plakalı Volvo marka otomobile çarptı. Meydana gelen kazda otomobilin ön kısmı hasar alırken, motosikletli hiçbir şey olamamış gibi olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan motosikletin park halindeki otomobile çarpması ve sürücünün hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaşması yer alıyor.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.