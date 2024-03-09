Türkiye’nin tek depremzede ve ampute fizyoterapisti
6 Şubat’ta meydana gelen depremlere Kahramanmaraş’ta 7 katlı bir binada yakalanıp sağ kolunu ve sağ bacağını kaybeden fizyoterapist Zeynep Büyükardıç, 9 yıllık fizyoterapistlik mesleğine ülkenin tek ampute fizyoterapisti olarak Gaziantep’te devam ediyor.
Zeynep Büyükardıç, 6 Şubat depremlerinde 7 katlı bir binanın üzerine çökmesi sonucu iki gün enkazda mahsur kaldı. Afette, üzerine kolonların düşmesi nedeniyle sağ kolunu ve sağ bacağını kaybeden Büyükardıç’ın yaşama sevinci ve azmi onun hayata tutunmasını sağladı.
Deprem öncesi sosyal hayatta çok aktif olan Büyükardıç’ın kolunu ve bacağını kaybetmesi, enerjisinden hiçbir şey eksiltmedi. Proteziyle durmadan çalıştı, tedavisinin dışında gösterdiği gayret sayesinde kısa sürede günlük işlerini tek başına yapmaya başlayan Büyükardıç, eski mesleğine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ortez-Protez Uygulama Merkezi’nde Türkiye’nin ilk ampute fizyoterapisti olarak geri döndü. Şimdi ise kendisiyle aynı olayı yaşayan başka deprem mağdurlarını tedavi ediyor.
“BENİ AYAĞA KALDIRAN ŞEY MESLEK AŞKI”
Kendisini ayağa kaldıran şeyin mesleğine olan aşkı olduğunu belirten Büyükardıç, “Mesleğimi çok seviyorum. Benim enkaz altında ilk sorduğum soru mesleğimi yapabilecek miyim. Çünkü kolumun gittiğini biliyordum” dedi.
Şu an mesleğini yapabiliyor olmasının kendisine çok iyi geldiğini anlatan Büyükardıç, “Mesleğimi hala icra edebilmek beni motive ediyor. Enkaz altındayken de bunun farkındaydım; beni kurtaracak tek şey mesleğime devam etmekti” şeklinde konuştu.
“SEANS SIRASINDAKİ KONUŞMALARIMDA ENGELLİ ÇOCUKLARA HEPİMİZ BİRER ENGELLİ ADAYI DERDİM”
Deprem öncesi engelli çocuklarla çalıştığını aktaran Büyükardıç, “Seans sırasındaki konuşmalarımda hep şunu derdim; ‘Hepimiz engelli adayıyız.’ Aslında buna gerçekten inanarak söylemiştim. Kimse bunun bir gün başına geleceğini bilmiyor. ‘Gelmez’ diye düşünüyorsunuz ama gelebiliyormuş. Hani onu anladım ve bunu söyleyip de bunu yaşamak gerçekten çok acı bir şey. Biz depremzedeyiz, biz ampute olduk ama bizim hayata geri dönmemiz lazım. Ben hayatıma döndüm hastalarım da hayatına dönmeli ve bir şekilde protezle yeniden işe yeniden başlamalılar, hayatlarına devam etmeliler, şu an bunu aşılamaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.
“BİR AMPUTE BİREYİ ANLAMAK SENELERCE ÇALIŞSANIZ BİLE ÇOK ZOR”
Deprem esnasında damın duvarının üzerine çöktüğünü anlatan Naile Karabulut ise “Beyin kanaması geçirdim ve ampute oldum diz altımdan. Bir ampute bireyi anlamak senelerce o insanla çalışsanız bile çok zor. Çünkü hiçbir zaman amputasyon geçirmediğiniz sürece o insanı anlayamayacaksınız. Bu bir bel ağrısı, sırt ağrısı gibi değil. Zeynep Hanım şu anda ampute bir birey olarak fizyoterapistlik mesleğini devam eden tek fizyoterapist arkadaşımız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz ortezlerini, protezlerini yapalım ama vatandaşlarımız tekrar hayata tutunabilsinler” dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortez Protez Merkezi Birim Sorumlusu Enver Katırcı da Zeynep’in bir rol model olduğunu belirterek, “Bir insana bir şeyler anlatmaktansa görsel olarak göstermek ve bunu deneyimletmek insan hayatına daha fazla dokunduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
09 Mar 2024 - 14:59 - Türkiye --- Okunma
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.