Tatlıcılar Ramazan mesaisine hazır
Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan burma kadayıf tatlısı için Diyarbakır’daki tatlıcılar yoğun mesaiye hazır. Tatlıcılar, Ramazan ayında günde 1 ton tatlı satışını hedefliyor.
Kentin tescilli lezzetlerinden burma kadayıfı için Ramazan ayına hem şehir içi hem şehir dışından alınan siparişler nedeniyle tatlıcılar çalışmalarını yoğunlaştırdı. Diyarbakır’da 1968 yılından bu yana hizmet veren meşhur Kadayıfcı Sıtkı Usta’da çalışan Mehmet Emin Turan, Ramazan ayı hazırlıklarının tamamlandığını ve siparişlerde artış olduğunu söyledi.
“Günde hedef 1 ton”
Turan, “Malumunuz Ramazan ayına yarın giriyoruz. Diyarbakır’da toplam 9 şubemiz var. Ramazan ayında günlük 1 ton tatlı satışı hedefimiz var. Ramazan hazırlığımız tamamdır. Bu çerçevede Ramazan ayında tatlı satışlarımızın güncel fiyatı fıstıklı burma kadayıf 500 TL, cevizli burma kadayıfımız ise 380 TL’dir” dedi.
Şehir dışına da tatlı gönderdiklerini ifade eden Turan, “Ramazan ayında vatandaşlar genelde iki günde bir ikişer kilo tatlı alıp eve götürür. Vatandaşlarımız Ramazan’ın hemen hemen her günü tatlı tüketiyor. Tabii bu tatlılarımızı kaliteli ürünlerimizle yapmaktayız. Diyarbakır’da tabii tatlı denilince ilk akla gelen burma kadayıftır. Ramazan ayında da daha çok fıstıklı burma kadayıf tercih ediliyor. Sadece Diyarbakır değil, il dışına da tatlı siparişi veriyoruz” diye konuştu.
Kaynak: İHA
10 Mar 2024 - 15:04 - Türkiye --- Okunma
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.