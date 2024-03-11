TEM Otoyolu’nda inekler ortalığı birbirine kattı
Dilovası’nda otobana giren büyükbaş hayvanlar sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul ile Anadolu illerini bir birine bağlayan yolda karşılarına büyükbaş hayvan çıkan sürücüler şaşkına döndü.
İlginç olay, TEM Otoyolu Dilovası ilçesinde meydana geldi. Otlamaları için bırakılan 4 büyükbaş hayvan, TEM otoyolu Dilovası gişelerden girince kendilerini yolun ortasında buldu. Geri dönmeyen hayvanlar Sakarya- Ankara istikametine ilerlemeye başladı.
TRAFİĞİ BİR BİRİNE KATTILAR
Yolun ortasında araçlara aldırış etmeden ilerleyen büyükbaş hayvanlar, sürücülerin önünde de aniden çıktı. İnekleri fark eden sürücüler kontrollü şekilde ilerlerken gözlerine inanamadı. Yolun ortasında duran inekler sebebiyle bazı araçlar ilerleyemedi. Kimi sürücüler dakikalarca hayvanların çekilmesini bekledi, kimisi ise araçtan inerek hayvanları kenara almaya çalıştı.
VATANDAŞ KENDİ ÇÖZÜMÜNÜ KENDİSİ BULDU
Bazı sürücülerin korna çalması da fayda etmeyince iş başa düştü. Araçtan inen bir yolcu ineklere adeta çobanlık yaparak gişelere doğru kovaladı. İneklerin araç sürücüleriyle imtihanı renkli görüntüler oluştururken, izleyenlere tebessüm ettirdi.
Şaşırdığını söyleyen bir araç sürücüsü ise "Valla hiç hoş değil hangi çağda yaşıyoruz. Bunların acaba sahipleri yok mu ?" dedi.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.