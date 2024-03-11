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TEM Otoyolu’nda inekler ortalığı birbirine kattı

Dilovası’nda otobana giren büyükbaş hayvanlar sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul ile Anadolu illerini bir birine bağlayan yolda karşılarına büyükbaş hayvan çıkan sürücüler şaşkına döndü.

TEM Otoyolu’nda inekler ortalığı birbirine kattı
TEM Otoyolu’nda inekler ortalığı birbirine kattı
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İlginç olay, TEM Otoyolu Dilovası ilçesinde meydana geldi. Otlamaları için bırakılan 4 büyükbaş hayvan, TEM otoyolu Dilovası gişelerden girince kendilerini yolun ortasında buldu. Geri dönmeyen hayvanlar Sakarya- Ankara istikametine ilerlemeye başladı.

TEM Otoyolu’nda inekler ortalığı birbirine kattı

TRAFİĞİ BİR BİRİNE KATTILAR

Yolun ortasında araçlara aldırış etmeden ilerleyen büyükbaş hayvanlar, sürücülerin önünde de aniden çıktı. İnekleri fark eden sürücüler kontrollü şekilde ilerlerken gözlerine inanamadı. Yolun ortasında duran inekler sebebiyle bazı araçlar ilerleyemedi. Kimi sürücüler dakikalarca hayvanların çekilmesini bekledi, kimisi ise araçtan inerek hayvanları kenara almaya çalıştı.

TEM Otoyolu’nda inekler ortalığı birbirine kattı

VATANDAŞ KENDİ ÇÖZÜMÜNÜ KENDİSİ BULDU

Bazı sürücülerin korna çalması da fayda etmeyince iş başa düştü. Araçtan inen bir yolcu ineklere adeta çobanlık yaparak gişelere doğru kovaladı. İneklerin araç sürücüleriyle imtihanı renkli görüntüler oluştururken, izleyenlere tebessüm ettirdi.

Şaşırdığını söyleyen bir araç sürücüsü ise "Valla hiç hoş değil hangi çağda yaşıyoruz. Bunların acaba sahipleri yok mu ?" dedi.

TEM Otoyolu’nda inekler ortalığı birbirine kattı
TEM Otoyolu’nda inekler ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İHA

# Ankara, araç

11 Mar 2024 - 10:53 Kocaeli/ Dilovasi- Asayiş --- Okunma

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