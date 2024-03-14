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Düşen uçaktan pilotun atlama anı kamerada

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü. Pilotun uçaktan atlama anı ise kameralara yansıdı.

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Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, (Türk Yıldızları Uçağı) üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personel şehit olurken, uçağın pilotu paraşütle atlayarak kurtuldu.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı (Türk Yıldızları Uçağı) eğitim uçuşu sırasında üs içerisindeki şantiye alanına düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personelin şehit olduğu, uçağın pilotu Binbaşı Şükrü Gümüş'ün (40) paraşütle atladığı öğrenildi. Kurtulan pilotun Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tedbir amacıyla kaldırıldığı belirtildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan da olay yerine giderek, görevlilerden bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

14 Mar 2024 - 14:34 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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