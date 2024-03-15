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7 katlı apartmanda yangın: Daire alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın 5’inci katındaki boş bir daire alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

7 katlı apartmanda yangın: Daire alevlere teslim oldu
7 katlı apartmanda yangın: Daire alevlere teslim oldu
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Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 1321 Sokak’ta bulunan 7 katlı apartmanın 5’inci katındaki boş bir dairede bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye merdiveni ile 5 katın olduğu yere yanaşan itfaiyeciler yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı yangında dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

7 katlı apartmanda yangın: Daire alevlere teslim oldu
7 katlı apartmanda yangın: Daire alevlere teslim oldu
7 katlı apartmanda yangın: Daire alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA

# polis

15 Mar 2024 - 08:24 İHA Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

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