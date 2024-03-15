Dilek öğretmen 10 yıldır bakıma muhtaç hayvanlara sahip çıkıyor
Kocaeli'de yaşayan anaokulu öğretmeni Dilek Uğur, bakıma muhtaç hayvanların beslenme, barınma ve tedavi ihtiyacını belediyenin tahsis ettiği atıl arazide oluşturduğu yaşam alanında karşılıyor.
Memleketi Tarsus'ta yaptığı barınak ziyaretinden etkilenen 49 yaşındaki Uğur, çeşitli nedenlerle sakatlanan ya da hastalanan sokaktaki hayvanlara sahip çıkmaya karar verdi. Tayin nedeniyle 15 yıl önce Kocaeli'nin Gebze ilçesine yerleşen bir çocuk annesi Uğur, dağlık arazilerde bakıma muhtaç sahipsiz hayvanlar için arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.
Uğur, Çayırova Belediyesinin tahsis ettiği 650 metrekare atıl arazide can dostlar için 10 yıl önce yaşam alanı oluşturdu.
Çevresindekiler ile Kocaeli Büyükşehir ve Çayırova belediyelerinin mama desteğinde bulunduğu Uğur, bakım ve tedavilerini de üstlendiği bakıma muhtaç hayvanları adeta hayata bağlıyor.
Okuldan ve evinden arta kalan zamanını can dostlarıyla geçiren Uğur, sahiplenilebilecek hale gelenlerin ise yeni yuvalara kavuşmasını sağlıyor.
"BU İŞE GÖNÜL VERENLERİN SAYISININ ARTMASINI DİLİYORUM"
Dilek Uğur, AA muhabirine, yaşam alanında 32 bakıma muhtaç hayvanın beslenme, barınma ve tedavi ihtiyacını karşıladığını, can dostlara yardım etmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Sahipsiz hayvanlarla ilgilenmenin zaman ve emek gerektirdiğini anlatan Uğur, "Kulübe temizliği yapıyorum, ilaçlarını veriyorum, veteriner kontrolü için getirip götürüyoruz. Bu işe gönül veren insanların sayısının artmasını diliyorum çünkü sadece bedenen ve zaman olarak emek vermiyorsunuz, bunun bir de maddi boyutu var. Buranın giderlerini cebimizden karşılıyoruz. Çok yüksek klinik masrafları çıktığı zaman duyuru yapıyoruz. Buna dönen dostlar veya tanıdıklar oluyor. Onlara çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Uğur, yaşam alanındaki sahipsiz hayvanlara yuva bulma yönünde gayretlerinin bulunduğunu dile getirerek, "Hiçbirinin burada olmasını istemiyorum. Bütün canlarımız için yuva arayışımız devam ediyor ama insanlar genellikle sağlıklı ve cins hayvanları sahiplenmeyi tercih ettiği için engelli olan canlara yuva bulmak çok zor." dedi.
Ailelere çocuklarıyla barınakları ziyaret ederek oradaki hayvanlarla vakit geçirmelerini tavsiye eden Uğur, "İsterim ki gelsinler bir günlerini burada geçirsinler, bu canları sevsinler. Buradaki canlar da daha fazla insan görsünler. Sahiplenilsinler, hepsinin ayrı ayrı yuvası olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR
Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09
USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...
BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR
KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48
PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR
İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...
BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR
Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...
YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR
Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98
PERSONEL ARANIYOR
Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...
İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR
İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48
KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR
Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...
ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR
Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...
* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.