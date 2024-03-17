Gazinin müzesinde gurur ve hüzün bir arada

Vatani görevini Bingöl'ün Genç ilçesinde yapan Yaşar Saral (50), 1994'de bölücü terör örgütleriyle girilen çatışmada 3 yerinden vurularak gazi oldu. Saral'ın birlikte görev yaptığı 7 arkadaşı da o çatışmada şehit düştü. Gençlere vatanın nasıl kazanıldığını anlatmak ve şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak isteyen Saral, Başiskele'deki evinin bodrum katını müzeye çevirdi.

MÜZEDE YÜZLERCE ÜRÜN VAR

Yaşar Saral, müzede sergilemek üzere bir sürü malzeme satın aldı, aynı zamanda gazi ve şehit aileleri ile de iletişime geçerek, bağış talebinde bulundu. Saral'ın "Şüheda'ya Vefa Emanetlere Beka" ismini verdiği müzesinde Çanakkale Savaşı, İzmit'in Kurtuluşu, Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan askeri mühimmat, birçok malzeme, üniformalar, askerlerin şehit olmadan önce çektirdikleri fotoğraflar, 100 yıllık gece görüş dürbünü, 2. Dünya Savaşı'nda ajanlarca kullanıldığı düşünülen fotoğraf makinesi gibi yüzlerce ürün sergileniyor. Aynı zamanda Saral, bahçesine diktiği fidanlara şehitlerinin adını vererek, hatıra ormanı da oluşturdu.

"ÇATIŞMADA 7 ARKADAŞIM ŞEHİT VERDİM"

1994'de gazi olduğunu anlatan Yaşar Saral, "1994 yılında Bingöl'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla girmiş olduğum çatışmada sol göğsünden 3 kurşun ve sağ kolumdan el bombası yemek suretiyle yaralandım. Çatışmada 7 arkadaşım şehit verdim. Daha sonraki süreçte müze yaptım ve ismini 'Şühedaya Vefa Emanetlere Beka Müzesi' koydum. Geleceğimiz olan evlatlarımıza geçmişi unutturmayıp, şehitlerimizi hatırlatmak, vatanın nasıl vatan olduğunu göstermek amacıyla müzeyi kurdum" dedi.

Müzede Çanakkale Savaşı, İzmit'in işgalden kurtuluşu, Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan malzemelerin yer aldığına dikkat çeken Saral, 1970-1980 yıllarında teröristlerle girilen çatışmalarda şehit ve gazi olan askerlerin emanetlerinin ve hatıralarının da sergilendiğini söyledi.

"ŞEHİTLERİMİZİ UNUTTURMAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Yaşar Saral, çocuklara Türkiye'nin tarihini anlattığını ifade ederek, "Elimden geldiği kadar çocuklarımıza; şehitlerimizin hikayelerini, almış oldukları nefesin bir karşılığı olduğunu, onların nefes alması için birilerinin nefessiz kaldığını anlatmaya çalışıyorum. Bir gazi olarak elimden geldiği kadar okyanusta bir karınca misali gazilerimizi, şehitlerimizi unutturmamaya, onların isimlerini yaşatmaya, anmaya devam ediyorum" şeklinde konuştu.

Dedesi Harun Saral'ın İstiklal Savaşı gazisi olduğu öğrenilen Saral, öldükten sonra müzeyi Mehmetçik Vakfı'na devredeceğini söyledi.

Kaynak: İHA