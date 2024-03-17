Milyonluk liman kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 368 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü geminin kıyıdaki 3 kule vinci çarparak devirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Limanda 40 milyon dolarlık hasar olduğu tahmin edilirken, kaza sebebiyle çevre limanlarda yoğunluk olacağı aktarıldı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında ilçenin Kirazlıyalı Mahallesi'nde bulan Evyapport isimli liman işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hong Kong bayraklı Tayvanlı şirkete ait "YANG MING" isimli 368 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü gemi, rıhtıma aborda olma manevrası yaptığı esnada kıyıdaki kule vince çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 3 kule vinç büyük bir gürültüyle sırayla devrildi. 137 metre uzunluğundaki vinçlerden birinin kopan kolu, gemi üzerindeki konteynerlerin üzerine düştü. Bu sebeple konteynerlerden bazıları ise denize düştü.
İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin termal kamera ve fiziki incelemelerinde ölen ya da yaralanan kimsenin olamadığı tespit edildi. Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise herhangi bir çevre kirliliğine rastlanmadığı aktarıldı.
ÇEVRE LİMANLARDA YOĞUNLUK OLUŞACAK
Öte yandan, limanda 40 milyon dolarlık hasar olduğu tahmin ediliyor. 3 vincin tamamen yıkılmasından kaynaklı belli bir süre daha çevre limanlarda da yoğunluk olacağı bildirildi. Konuya ilişkin incelemeler sürüyor.
MİLYON DOLARLIK KAZA KAMERADA
Öte yandan, milyon dolarlık kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, rıhtıma doğru ilerleyen dev konteyner gemisinin kule vinçlere çarptığı ve vinçleri sırayla devrildiği görülüyor. Ayrıca devrilen vinçlerden birinin kopan kolunun gemideki konteynerlerin üzerine düştüğü kaydedildi.
Kaynak: İHA
17 Mar 2024 - 11:16 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş --- Okunma
Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.304.600 gösterim gerçekleşti.
KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR
Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09
ÜRETİM ELEMANI
KOCAELİ - BAŞİSKELE'de bulunan boru üretim imalatı ve kaplama işlemleri yapan firmamızda çalıştırılmak üzere; 22.000,00 TL+ fazla mesai başlayan maaş...
USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...
BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR
KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48
PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR
İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...
BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR
Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...
PERSONEL ARANIYOR
Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...
İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR
İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48
KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR
Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...
ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR
Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...
* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.