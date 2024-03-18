Kocaeli Dostluk Parkı bölgesinde öğrencilerden Van Gölü sahili temizliği

Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ‘Temizlik imandandır’ hadis-i şerifi çerçevesinde Van Gölü sahilini temizledi. Kocaeli Dostluk Parkı bölgesinde Van Gölü sahiline bilinçsizce atılan çöpleri toplayan öğrenciler, vatandaşların çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.

Kampanya ile ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü Ekrem Yılmaz, Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü sahillerini daha da güzelleştirmek için bir farkındalık meydana getirmek istediklerini belirterek, “Van Gölü sahillerinin ter temiz kalmasını arzu ediyoruz. Göle atılan her bir çöpün dalgaların etkisiyle sahile vurduğunu biliyoruz ve sahilde hiç istemediğimiz manzaraların maalesef oluşmasına sebebiyet verdiğini biliyoruz. Bu konuda halkımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak öğretmen ve öğrencilerimizle bir temizlik etkinliği yapmak istedik. Ben etkinliğe katılan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Meslek Dersleri Öğretmeni Burak Tanrıtanır ise Van’ın Doğu Anadolu Bölgesi'nin incisi olduğunu vurgulayarak, “Vanımızın doğal zenginliklerinden olan Van Gölü’nü temizleyerek bizden sonraki nesillere aktarmak adına böyle bir çalışma yaptık. Umarım çalışmamız, Vanlı kardeşlerimize örnek olur ve Van Gölümüzü sonraki nesillere aktarmış oluruz. Herkese bu konu hakkındaki hassasiyeti için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Din Kültürü Öğretmeni Rabia Doğan da Ramazan ayı nedeniyle okul olarak bir dizi etkinlik hazırladıklarını ifade ederek, “Bu günkü etkinliğimizde de ‘Van Gölü sahilini Temiz Tutalım Projesi’ çerçevesinde öğrencilerle beraber buraya gelip çöpleri topluyoruz. Plastik, naylon, cam ve kısacası sahile zarar veren her şeyi toplamak. Hem Ramazan ayı içerisinde olması hem de öğrencilerle beraber bu etkinliğe katılmış olmamız çok kıymetli. Çünkü onlara sürekli çevre temizliğini anlatıyor, çevre bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Ama hep birlikte gelip bunu bu şekilde beraber icra etmemiz ve bunu Ramazan ayında yapıyor olmamız, onlar için daha önem arz etti” diye konuştu.

Öğrenciler ise etkinlikte bulundukları için mutlu olduklarını ifade ederek herkesin çevre temizliği noktasında daha duyarlı olması gerektiğinin altını çizdiler.