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Ramazan geldi, balık tezgahları boş kaldı

Kocaeli'de Ramazan ayı dolayısıyla balığa ilgi azaldı. Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların balığa olan ilgisi azalınca tezgahlar boş kaldı. İzmit Balıkhan'da hamsi kilogramı 150 TL, istavrit 120 TL, çipura ile levrek ise 110 TL'den alıcı buluyor.

Ramazan geldi, balık tezgahları boş kaldı
Ramazan geldi, balık tezgahları boş kaldı
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Ramazan ayında durgunluk yaşadıklarını ifade eden balıkçı Ahmet Tartar, "Geçen sene daha yoğundu ama bu sene Ramazan ayı çok durgun geçiyor. Şu anda halkın en çok sevdiği balıklar çipura, levrek, barbun, tekir ve lüfer. Bu aralar küçük balığı alan yok. Daha çok büyük balık olan kalkan, barbun, tekir, mezgit ve turna mezgiti satılıyor" dedi.

Ramazan geldi, balık tezgahları boş kaldı

"Ucuzluğa rağmen durgunluk var"

Balık fiyatları ile ilgili bilgi veren Tartar, "Fiyatlarımız gayet ucuz. Hamsi 150, istavrit 120 TL'den satılıyor. 150 TL'ye kemik vermiyorlar. Fiyatlarımız gayet ucuz. Turna mezgit 450-500 TL arasındayken şimdi 350 TL oldu. Çipura ve levrek 110 TL, kefal ise 130 TL'den satılıyor. Ucuzluğa rağmen durgunluk var. Ramazandan kaynaklı durgunluk olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Balık almak için tezgahları inceleyen Emre Dursun ise "Genellikle boğaz balıklarını tercih ediyoruz. Bugün de tercihimiz lüfer balığından yana oldu ama haftada bir defa hamsi yemeye özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Ramazan geldi, balık tezgahları boş kaldı
Ramazan geldi, balık tezgahları boş kaldı
Ramazan geldi, balık tezgahları boş kaldı
Ramazan geldi, balık tezgahları boş kaldı

# ifade, Ramazan, VAR

18 Mar 2024 - 12:31 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
05

İzmitli - İstavrit çok küçük ve balıklar pörtük pörtük acayip bir koku var İzmit balık halinde ve bir okadarda pahalı gıda tarım ve ticaret bakanlığını göreve davet ediyoruz halk olarak denetleme mekanizması istiyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 14:36
04

Iuyıyu - Bu PALUKÇULAR bile gözlerini açtı fiyat konusunda

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 13:49
03

Ali - Niye böyle gerçekten anlamıyorum. Başkkçılar hali en ucuz ve güzel balığınolduğu yer olmalı. En pahalı ve kötü balıklar burda. Sün balık almaya gittim çiftlik çipurası ve levreği için deniz diye yemin ediyorlar. Çiftlik alsam zaten metroda, Migros’ta sizin yarınfiyatına gemde hangi çiftlikten gelmiş ne ile beslenmiş belli balıklar var. Bir kerede iş çıkışı 2 kilo istavrit alayım dedim yorgun argın bakmadım gümüş balığı doldurmuşlar. Tüm çevreme anlatıyorum. Ordan balık alamyın diye. Siz de almayın aldırmayın. Belki akılları başına gelir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 13:29
02

Batsınlar - ucuz mu ? istanbul da bile hamsi kg 70 - 80 tl izmit tekiler yılan balığı galiba

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Mart 13:10
01

Ru Muz Mu ? - dondurucudaki balıkları iftar ve sahurda kendiniz yersiniz artık :)

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 18 Mart 12:38
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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