Patlamada hayatını kaybeden iş insanı son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Kar Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü, Pendik’te düzenlenen cenazenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kocaeli Gebze'de faaliyet gösteren bir fabrikada sanayi tüpü patladı. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Meydana gelen patlamada ölenlerden birisinin Bursa, Gemlik ve Orhangazi bölgesinde çok sayıda işletmesi bulunan, Kar Beton, Kar Kireç, Karadeniz Madencilik gibi iştirakleri olan Kar Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü olduğu belirlendi. Olayda Osman Üçüncü ile birlikte Ahmet Bali isimli bir kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.
Osman Üçüncü için bugün Pendik'te bulunan Reşat Üçüncü Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Üçüncü'nün ailesi, yakınları, iş adamları ve iş kadınları ile Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çeşitli kurum ve firmaların cenazeye çelenk gönderdiği görüldü. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Üçüncü’nün naaşı Dolayoba Mezarlığı’na defnedildi.
19 Mar 2024 - 15:06 - Gündem --- Okunma
Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.262.150 gösterim gerçekleşti.
MOBİLYA USTALARI ARANIYOR
Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.
KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR
SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...
ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR
Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82
USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...
BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR
KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48
PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR
İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...
BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR
Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...
PERSONEL ARANIYOR
Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...
İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR
İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48
ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR
Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...
* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.