Futbolcu maaşları için karısının ve kız kardeşinin bileziklerini sattı
Yuvacıkspor Başkanı Fatih Kurtoğlu, eşinin ve kız kardeşinin bileziklerini satarak, futbolcularının maaşlarını ödedi. Vefakar başkan Kurtoğlu, renkleri için ter döktüğü ve 16 yıl boyunca teknik direktörlük yaptığı kulübü için motosikletini de satışa çıkardı.
Kocaeli Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta bulunan ve 22 karşılaşmada 19 puan toplayarak 11. sırada yer alan Yuvacıkspor zor günler geçiriyor. Kulübün 16 yıllık teknik direktörü ve başkanı Fatih Kurtoğlu, ekonomik yetersizlikler sebebiyle sezon başında takımın lige katılım hakkını satma kararı aldı. Kocaelispor yönetiminden gelen pilot takım teklifiyle Başkan Kurtoğlu bu kararından vazgeçti. Pilot takım olduktan sonra verilen sözlerin tutulmaması sebebiyle daha da zor günler yaşadıklarını söyleyen Başkan Kurtoğlu, eşinin ve kız kardeşinin 350 bin TL değerindeki bileziklerini satarak, futbolcuların maaşlarını ödedi. Başkan Kurtoğlu şimdilerde 'Tek mal varlığım' dediği motosikletini de satışa çıkardı.
Amatörden, Süper Lig'e yükselen kariyer
Futbol geçmişi ve teknik direktörlük sürecini anlatan Yuvacıkspor Başkanı Fatih Kurtoğlu, "Futbola Yuvacıkspor'da başladım. Birkaç sene oynadıktan sonra çok genç yaşta Kocaelispor'a transfer edildim ve 1 yıl sonra profesyonel oldum. Sırayla 3. Lig'de Petkimspor kiralık, 1. Lig'de Edirnespor, Kocaelispor, Samsunspor'da oynadım. Süper Lig'e transfer oldum. 24 yaşında Kasımpaşa'da oynadım, ardından futbolu bıraktım. Sakatlık sebebiyle değil, içerdeki insani yapıdan hoşnut olmadığım için bıraktım. O dönem herkes beni çok eleştirdi. Parlak kariyerim ve şahane geleceğim olabilirdi ama hiç pişman olmadım. Beklemediğim bir anda anda Yuvacıkspor'un teknik direktörü oldum. 16 yıldır aralıksız Yuvacıkspor'u çalıştırdım" dedi.
"30'a yakın gencin ahı senin üzerinedir"
Ekonomik açıdan zor günler geçirdiklerini söyleyen Fatih Kurtoğlu, "Bu sene lige kimsenin destek olmaması sebebiyle katılmıyorduk. Yönetimimiz ligi bu şekilde sürdürmemizin imkanı olmadığını belirtti. Lige katılım hakkını da satmaya karar verdi. Bende başka takımlarla görüşmeye başladım. Kocaelispor Yöneticisi Rafet Kırgız aradı 'Yuvacıkspor lige katılmayacakmış. bunun olmasını istemiyoruz. Sizi pilot takımı yapmak istiyoruz' dedi. Ben de 'Lige katılmama kararı aldık. 4 milyona da lige katılım hakkını satmak üzereyiz' dedim. 'Oyuncu ve maddi destek vereceğiz, sen bu kulübü 3. Lig'e çıkarıyordun. Senden başkasını da başında düşünmüyoruz' dedi. Ondan sonra bütün sıkıntılar başladı. Sanki biz 'Pilot takım yapın' teklifi yapmışız gibi hareket edildi. 8-10 milyonlar konuşulurken rahmetli Kocaelispor Yöneticisi Ekrem Can'ın da şahit olduğu ortamda Kocaelispor Başkanı Engin Engin Koyun, 4 milyon vereceğini, kulübün çıkması için elinden geleni yapacağını söyledi. Ne oyuncu verildi, ne destek verildi. Bu sözlerin hiçbiri tutulmadı. En üzüldüğümüz nokta sanki bunlar hiç konuşulmamış gibi söylediler. 3-4 hafta sonra da Ekrem kardeşimiz vefat etti. Bu süreçte biz öyle bir yalnız bırakıldık ki... Bunu ajite etmek için söylemiyorum. Engin Koyun'a, 'Buradaki 30'a yakın gencin ahı senin üzerinedir' dedim. Bana inanmadı. Şimdi düştüğü durumu görüyoruz. Asla sevindiğimden söylemiyorum. Buradan sesleniyorum, o sözler tutulmadığı sürece insanları bir şekilde gelip bulacaktır" diye konuştu.
"İki kez eşimin bileziklerini bozup kulübe verdim"
Türkiye'de futbolu iş insanlarının değil, profesyonellerin yönetmesi gerektiğinin altını çizen Başkanı Kurtoğlu, sözlerine şöyle noktaladı:
"Burada 30 çocuğa her gün bir şeyler anlatmak zorunda kaldım. Maddi ve manevi neyim varsa bu kulübe verdim. İki kez eşimin bileziklerini bozup kulübe verdim. Bunu eşimden izin alarak yaptım. Eşim de sağ olsun hiç ikiletmedi. Eşim bize birçok insandan daha fazla sahip çıktı. Altınları geri vermeseydim de sorun olmazdı fakat bir şekilde yerine koydum. Bu sene de kız kardeşimden 1-2 aylığına bileziklerini borç aldım. Zaman geçtiği için de epey farkıyla geri ödemek zorunda kaldım. Herkesin canı sağ olsun. Yuvacıkspor büyük bir çınar ve bu çınarın altında da herkese yer var. Motosikletimi de en yüksek fiyatı verene satacağım. Geliri kulübün direkt hesabına yatırılacak. Bu kulübü ayakta tutmamız için destek vermek isteyenlere motosikletimizi satışa sunduk."
Berat Aydın: "Çocuğunun rızkını kulübe getiriyor"
Başkanlarının her zaman yanında olduklarını söyleyen Yuvacıkspor Takım Kaptanı Berat Aydın ise, "Hocamız maddi ve manevi olarak bize ve kulübümüze çok destek veriyor. Ailesinin, eşinin ve çocuğunun rızkını kulübe getiriyor. Birçok futbolcunun maaşını kendi cebinden ödedi. Çok sıkıntılı süreç geçiriyoruz ama hocamız da bizi bırakmadı, elinden geleni yapıyor. Kulüp çekilme noktasına bile gelmişti. Biz ne olursa olsun yanında olduk. Her sıkıntıda yanındaydık. Bu sezonu öyle böyle bitireceğiz, sonra hakkımızda hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65
MOBİLYA USTALARI ARANIYOR
Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.
KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR
SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...
ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR
Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82
USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...
BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR
KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48
PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR
İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...
BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR
Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...
PERSONEL ARANIYOR
Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...
İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR
İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48
* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Izmitli - Çokmu önemli bu futbol işi ya!!!,olmazsa yaşanmıyormu??? yaradan hidayet versin
Tam - Acaba sevdiği için mı yoksa menfaat için mı hala orada, ?
Can - motor a 50 bin vereyim pcx e
Kibarcik - hey muhterem hocam hayşatının en önemli zamlarında hiçmi bu arenada bır seyler öğrenememişsin senkı feda
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.