Soluk borusuna elma parçası kaçan çocuğu öğretmenin Heimlich manevrası kurtardı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde soluk borusuna elma parçası kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmenin Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.
İzmit Ziya Gökalp İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Özgül Güzin Fidan, teneffüste ilkokul 1. sınıf öğrencisi kız çocuğunun nefes alamadığını fark etti. Çocuğun soluk yolunun tıkandığını anlayan Fidan, Heimlich manevrası ile elma parçasını çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı. Fidan'ın çocuğa müdahalesini güvenlik kamerası görüntülendi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatandaş - Allah razı olsun öğretmen hanımdan,farkeder etmez müdahele etti ve hayat kurtardı ellerinden öperim
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.