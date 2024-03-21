Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- G:

Tekirdağ’da katliam gibi kaza! Tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı

Tekirdağ'da TIR ile minibüs çarpışması sonucu yaşanan kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

ABONE OL Google News Sayfamız

Tekirdağ Saray’dan Çerkezköy istikametine giden 34 BGE 76 plakalı tır, Vize’den Çerkezköy istikametine seyreden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

# çevre

21 Mar 2024 - 11:02 Tekirdağ- Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.017.437 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
T.C.GEBZE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Resmi İlandır mask
T.C.GEBZE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ Resmi İlandır mask
T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ
Tekirdağ’da katliam gibi kaza! Tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı mask
Tekirdağ’da katliam gibi kaza! Tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı
Soluk borusuna elma parçası kaçan çocuğu öğretmenin Heimlich manevrası kurtardı mask
Soluk borusuna elma parçası kaçan çocuğu öğretmenin Heimlich manevrası kurtardı
Minik piyanistlerden Çanakkale Zaferi konseri mask
Minik piyanistlerden Çanakkale Zaferi konseri
Futbolcu maaşları için karısının ve kız kardeşinin bileziklerini sattı mask
Futbolcu maaşları için karısının ve kız kardeşinin bileziklerini sattı
Bebek firarda! Emniyeti peşine taktı, pazarı karıştırdı mask
Bebek firarda! Emniyeti peşine taktı, pazarı karıştırdı
Patlamada hayatını kaybeden iş insanı son yolculuğuna uğurlandı mask
Patlamada hayatını kaybeden iş insanı son yolculuğuna uğurlandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL