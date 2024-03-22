Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- G:

Fırat Okul: "İyi takımları yenerek bugünlere geldik, yine kazanmak istiyoruz"

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Kocaeli'yi temsil eden İzmit Belediyespor, play-off çeyrek final ilk maçında, normal sezonda iki kez mağlup ettikleri Galatasaray ile başlayacak. Başantrenörü Fırat Okul, sarı-kırmızılılar ile oynayacakları maç için, "Kadro ve bütçe olarak bizden iyi ancak yine kazanmak istiyoruz" dedi.

Fırat Okul: "İyi takımları yenerek bugünlere geldik, yine kazanmak istiyoruz"
Fırat Okul: "İyi takımları yenerek bugünlere geldik, yine kazanmak istiyoruz"
+7
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni averajla 4. sırada bitiren İzmit Belediyespor, play-off çeyrek final ilk maçında yarın saat 17.00'de Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Kocaeli ekibi bu karşılaşmanın hazırlıklarını tam kadro sürdürüyor.

Fırat Okul:

"Daha sağlam ve güçlü kadro oluşturduk"

Sezonu ve play-off sürecini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendiren İzmit Belediyespor Başantrenörü Fırat Okul, "Sezona başladığımız zaman hedefler ligde kalmak adınaydı. Daha önce bundan dolayı acı tecrübe yaşamıştık. Mütevazi bütçeyle takım kuruldu. Süper Lig şartlarında yapabileceğimiz en mütevazi işi yapmaya çalıştık. Bu sene Türk oyuncular bakımından daha sağlam ve güçlü kadro oluşturduk. Yabancıların uyumuyla beraber ligde kalmak için önemli adımlar atacağımızı düşünüyorduk. Bakıldığı zaman insanların beklemediği bir performans sergiledik. Biz neler yapabileceğimizi biliyoruz, iddiamız bu yönde. Bu olmazsa zaten biz olmayız ama ciddi anlamda da iyi bir takım olduk. Sahaya koyduğumuz basketbol, maç kazanma azmi bizi gerçekten yukarı taşıdı ve uzun süre ligde maç fazlasıyla da olsa, averajla da olsa ligin ikincisiydik. Şu an averajla ligin dördüncüsüyüz ama ikincilikle, üçüncülükle, dördüncülük arasında benim için pek fark yok" dedi.

Fırat Okul:

"Çukurova ile eşleşme beklerken Galatasaray ile eşleştik"

Takımın iyi işler yaptığını söyleyen Okul, "Zaman zaman sakatlık ve maddi sıkıntılar olsa da takım hep ayakta kalmayı bildi. İşlerini seven insanlar burada. Sadece olaya para bakımından bakmayan insanlar. Bu, bizi ciddi anlamda yukarı taşıdı. Uzun süreç sonunda finale geldik. Play-off'ta gerçekten istediğimiz her şeye ulaşmış durumdayız. Galatasaray ile eşleştik. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşeceğiz gibi bir algı var. Biz 3. bitireceğimizi zannediyorduk ama federasyon yeni bir sıralama düzeni yaptı ve averajla 4. olduk. Çukurova ile eşleşecektik. Ciddi anlamda iyi bir kadro kurdu. Son maça asılmadan oynadılar ve Galatasaray'a kaybettiler. Onlarla eşleşmeyi beklerken bir değişim oldu ve Galatasaray ile eşleştik" diye konuştu.

Fırat Okul:

"Galatasaray bizim için daha uygun ama sahada 5 yabancı olabiliyorlar"

Galatasaray'ın durumunu da değerlendiren Başantrenör Okul, "Aslında bizim için daha uygun. Onlar da iyi bir kadro ama istedikleri performansı sergileyemediler. Türk Milli Takımı'nın devşirme oyuncusunu da en son kadrolarına dahil ettiler. Şu anda 4 yabancı, artı 1 devşirme oyuncu ile sahada 5 yabancı olabiliyorlar. Ciddi anlamda kadro ve bütçe olarak bizden iyi takımlar ama biz bugünlere bu iyi takımları yene yene geldik. O yüzden tekrar en iyisini yapıp, bu maçları kazanmak istiyoruz. İlk maç yarın. Sonraki maç pazartesi. Gerekli olursa çarşamba günü bir maçımız daha var. O yüzden cumartesi günü burada Galatasaray ile oynuyor olmamız ve tribünlerin dolu olması, hep beraber şehrimizin takımını destekliyor olmamız bizim için çok değerli. Bu kızlar bugüne kadar zorlukları başardılar. Bundan sonra da ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarını biliyorum" şeklinde konuştu.

Fırat Okul:

"Fenerbahçe, Euroleague şampiyonluğuna aday ama onların da, bizim de iki kol ve iki ayağımız var"

Takımın play-off maçlarıyla ilgili motivasyonu ve psikolojik durumuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Fırat Okul, "Benim gördüğüm play-off dönemi geldiğinde iki algı var. Yabancı oyuncular şunu söyler; 'Artık sezon bitti. Evimize bir hafta önce gidelim, 3 gün önce gidelim. Sakatlık da çıkmasın' derler ve play-off maçlarına çok asılmazlar ama benim antrenmanlarda gördüğüm, en iyisini yapacaklarına dair izlenimim var. Antrenmanları çok istekli yapıyorlar. Bugüne kadar rakiple ilgili sormadıkları soruları soruyorlar. O yüzden hedefimiz, gidebildiğimiz en üst noktaya gitmek. Tabii ki ana hedefimiz ilk aşamayı geçmek. Sonra Fenerbahçe ile eşleşeceğiz. Normal sezonda iki maçta da Fenerbahçe’ye son toplarla, 3-5 sayıyla kaybettiğimiz maçlar oynadık. Çok iyi bir kadro. Euroleague finaline, şampiyonluğuna aday bir kadro. Sonuçta onların da, bizim de iki kol ve iki bacağı var" ifadelerini kullandı.

Fırat Okul:
Fırat Okul:
Fırat Okul:
Fırat Okul:
Fırat Okul:

Kaynak: İHA

# yeni, Kocaeli, VAR, HER, hafta, para, İzmit

22 Mar 2024 - 10:41 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.867.969 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Batu41ks - Başarılar bu sezon çok güzel maçlar çıkardı bu takım hatta ilk maçta Fenerbahçe'yi de yenecektik ama son periyotta hakem ve biraz tecrübe eksikliği yüzünden maçı kazanamadık,bizim inancımız desteğimiz sizlerle

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Mart 11:46

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
T.C. KÖRFEZ AİLE MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır mask
T.C. KÖRFEZ AİLE MAHKEMESİNDEN
T.C.GEBZE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Resmi İlandır mask
T.C.GEBZE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İzmit Belediyespor oyuncuları play-off maçını sabırsızlıkla bekliyor: "Kim gelirse gelsin herkesi yenecek güçteyiz" mask
İzmit Belediyespor oyuncuları play-off maçını sabırsızlıkla bekliyor: "Kim gelirse gelsin herkesi yenecek güçteyiz"
Park halindeki otomobili kurşunlayıp kaçtılar mask
Park halindeki otomobili kurşunlayıp kaçtılar
Fırat Okul: "İyi takımları yenerek bugünlere geldik, yine kazanmak istiyoruz" mask
Fırat Okul: "İyi takımları yenerek bugünlere geldik, yine kazanmak istiyoruz"
D-650’de feci kaza: Kupası kopan tırın dorsesi bariyerlerde asılı kaldı mask
D-650’de feci kaza: Kupası kopan tırın dorsesi bariyerlerde asılı kaldı
Tekirdağ’da katliam gibi kaza! Tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı mask
Tekirdağ’da katliam gibi kaza! Tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı
Soluk borusuna elma parçası kaçan çocuğu öğretmenin Heimlich manevrası kurtardı mask
Soluk borusuna elma parçası kaçan çocuğu öğretmenin Heimlich manevrası kurtardı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL