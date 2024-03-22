Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- G:

Park halindeki otomobili kurşunlayıp kaçtılar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletli şahıslar, gece saatlerinde park halindeki otomobile tabanca ile 4 el ateş etti. Otomobilde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Park halindeki otomobili kurşunlayıp kaçtılar
Park halindeki otomobili kurşunlayıp kaçtılar
+3
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Caddesinde motosikletle seyir halinde olan 2 kişi, Doğukan Büyüktaş'ın (25) park halindeki otomobiline kurşun yağdırdı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, Büyüktaş ise sabah saatlerinde aracının kurşunlandığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Polise yapılan şikayet sonrasında olay yerinde incelemeler yapıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise seyir halindeki motosikletin aracı kurşunladığı görülüyor.

Park halindeki otomobili kurşunlayıp kaçtılar

"Aracımıza 4 el ateş ettikten sonra hızla uzaklaşıyorlar"

Otomobili kurşunlanan Doğukan Büyüktaş, "25 senedir Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Daha önce de mahallemizde kurşunlama ve araç kundaklama olayları olmuştu. En son olay bizim başımıza geldi. Ayın 19'unda motosiklet üzerindeki 2 şahıs, aracımıza 4 el ateş ettikten sonra hızla uzaklaştılar. Sabah aracı kurşunlanmış halde görünce ne olduğunu anlayamadık ve polise haber verdik. Olay yeri ekipleri gelip kovanları ve çekirdeği aldı. Gerekli mercilere başvurarak şikayetçi olduk. Olayın yakın tarihte de sonuçlanacağına inanıyorum" dedi.

Kimseyle husumeti olmadığını ifade eden Büyüktaş, "Geçmiş tarihte başımıza bazı olaylar geldi ancak onlar sonuçlandı, arkadaşlarla barışmıştık. Şüphelendiğimiz kimse yok. Aracımı kurşunlayanların emniyete teslim olmalarını istiyorum" diye konuştu.

Park halindeki otomobili kurşunlayıp kaçtılar
Park halindeki otomobili kurşunlayıp kaçtılar
Park halindeki otomobili kurşunlayıp kaçtılar

Kaynak: İHA

# ifade, araç

22 Mar 2024 - 11:15 Kocaeli/ Gebze- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.867.969 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Alaatti̇n - NE VAR BUNDA ŞAŞUILACAK.MEMLEKET TEKSAS OLDU.KANUNLAR CAYDIRICI DEĞİL.CANI SIKILAN KENDİNE BİR HOBİ BULUYOR.KİMİ HIRSIZLIĞI,KİMİ SOKAK ORTASINDA BELDEN AŞAĞI SIKMAYI,KİMİ YAN BAKTIN DEYİP ÖLDÜRESİYE DÖVMEYİ VS.VS.ŞİMDİ BU BAŞI BOŞ SOKAK SERSERİLERİDE ARACI KURŞUNLAMIŞLAR.NİYE BİLİYORMUSUNUZ.ŞİMDİ BU BAŞI BOŞ SERSERİ İT SÜRÜLERİ HER AKŞAM PARKLARDA TOPLANIYOR GÜNLÜK NELER YAPTIKLARINI ANLATIYORLAR.KİM BÖYLE SES GETİREN VUKUAT İŞLERSE ALKIŞ ALIYOR VE DİĞER SERSERİLER TARAFINDAN YEMEK ISMARLANIYOR.İŞTE BU İŞLER BÖYLE.ZANNETMEYİNKİ BEN SENARYO YAZDIM.BİZZAT MUHABBETLERİNE TANIK OLDUM.VALLA BEN ÇOK TEDİRGİNİM.ÇÜNKİ ZİNA ARTTI.HALİYLE NESİLDE BOZULDU.ALLAH BU ÜLKEDE NAMUSLU AİLELERE VE ONLARIN NESİLLERİNE YARDIM ETSİN.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mart 12:56

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
T.C. KÖRFEZ AİLE MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır mask
T.C. KÖRFEZ AİLE MAHKEMESİNDEN
T.C.GEBZE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Resmi İlandır mask
T.C.GEBZE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İzmit Belediyespor oyuncuları play-off maçını sabırsızlıkla bekliyor: "Kim gelirse gelsin herkesi yenecek güçteyiz" mask
İzmit Belediyespor oyuncuları play-off maçını sabırsızlıkla bekliyor: "Kim gelirse gelsin herkesi yenecek güçteyiz"
Park halindeki otomobili kurşunlayıp kaçtılar mask
Park halindeki otomobili kurşunlayıp kaçtılar
Fırat Okul: "İyi takımları yenerek bugünlere geldik, yine kazanmak istiyoruz" mask
Fırat Okul: "İyi takımları yenerek bugünlere geldik, yine kazanmak istiyoruz"
D-650’de feci kaza: Kupası kopan tırın dorsesi bariyerlerde asılı kaldı mask
D-650’de feci kaza: Kupası kopan tırın dorsesi bariyerlerde asılı kaldı
Tekirdağ’da katliam gibi kaza! Tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı mask
Tekirdağ’da katliam gibi kaza! Tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı
Soluk borusuna elma parçası kaçan çocuğu öğretmenin Heimlich manevrası kurtardı mask
Soluk borusuna elma parçası kaçan çocuğu öğretmenin Heimlich manevrası kurtardı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL