Park halindeki otomobili kurşunlayıp kaçtılar
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletli şahıslar, gece saatlerinde park halindeki otomobile tabanca ile 4 el ateş etti. Otomobilde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Caddesinde motosikletle seyir halinde olan 2 kişi, Doğukan Büyüktaş'ın (25) park halindeki otomobiline kurşun yağdırdı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, Büyüktaş ise sabah saatlerinde aracının kurşunlandığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Polise yapılan şikayet sonrasında olay yerinde incelemeler yapıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise seyir halindeki motosikletin aracı kurşunladığı görülüyor.
"Aracımıza 4 el ateş ettikten sonra hızla uzaklaşıyorlar"
Otomobili kurşunlanan Doğukan Büyüktaş, "25 senedir Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Daha önce de mahallemizde kurşunlama ve araç kundaklama olayları olmuştu. En son olay bizim başımıza geldi. Ayın 19'unda motosiklet üzerindeki 2 şahıs, aracımıza 4 el ateş ettikten sonra hızla uzaklaştılar. Sabah aracı kurşunlanmış halde görünce ne olduğunu anlayamadık ve polise haber verdik. Olay yeri ekipleri gelip kovanları ve çekirdeği aldı. Gerekli mercilere başvurarak şikayetçi olduk. Olayın yakın tarihte de sonuçlanacağına inanıyorum" dedi.
Kimseyle husumeti olmadığını ifade eden Büyüktaş, "Geçmiş tarihte başımıza bazı olaylar geldi ancak onlar sonuçlandı, arkadaşlarla barışmıştık. Şüphelendiğimiz kimse yok. Aracımı kurşunlayanların emniyete teslim olmalarını istiyorum" diye konuştu.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Alaatti̇n - NE VAR BUNDA ŞAŞUILACAK.MEMLEKET TEKSAS OLDU.KANUNLAR CAYDIRICI DEĞİL.CANI SIKILAN KENDİNE BİR HOBİ BULUYOR.KİMİ HIRSIZLIĞI,KİMİ SOKAK ORTASINDA BELDEN AŞAĞI SIKMAYI,KİMİ YAN BAKTIN DEYİP ÖLDÜRESİYE DÖVMEYİ VS.VS.ŞİMDİ BU BAŞI BOŞ SOKAK SERSERİLERİDE ARACI KURŞUNLAMIŞLAR.NİYE BİLİYORMUSUNUZ.ŞİMDİ BU BAŞI BOŞ SERSERİ İT SÜRÜLERİ HER AKŞAM PARKLARDA TOPLANIYOR GÜNLÜK NELER YAPTIKLARINI ANLATIYORLAR.KİM BÖYLE SES GETİREN VUKUAT İŞLERSE ALKIŞ ALIYOR VE DİĞER SERSERİLER TARAFINDAN YEMEK ISMARLANIYOR.İŞTE BU İŞLER BÖYLE.ZANNETMEYİNKİ BEN SENARYO YAZDIM.BİZZAT MUHABBETLERİNE TANIK OLDUM.VALLA BEN ÇOK TEDİRGİNİM.ÇÜNKİ ZİNA ARTTI.HALİYLE NESİLDE BOZULDU.ALLAH BU ÜLKEDE NAMUSLU AİLELERE VE ONLARIN NESİLLERİNE YARDIM ETSİN.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.