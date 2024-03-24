Kartalkaya’da kayak sezonu kapandı: Son günde kayağın tadını çıkardılar
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde sezon bugün yapılan kayaklarla sona erdi. Sezonun son gününde tatilciler güneşli havada kayağın tadını çıkardı.
Köroğlu Dağları’nın tepesindeki 2 bin 500 yatak kapasiteli 5 otelin bulunduğu kayak merkezi Kartalkaya’da, 15 Aralık’ta kayak sezonu açılmıştı. Sezonun açılması ile kayak tutkunları toplam 75 kilometre uzunluğundaki pistlere sahip kayak merkezine akın etti. Özellikle hafta sonları ve sömestr tatilinde Kartalkaya’daki oteller tamamen doldu. Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya’da, 3 ay süren sezon sona erdi. Kayak sezonunda on binlerce yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan Kartalkaya Kayak Merkezi’ne bu yıl 250 bin ziyaretçi akın etti.
Sezonun son gününde Kayak Merkezi’nde tatilini yapan ziyaretçiler, güneşli havada kayağın tadını çıkardı.
Kartalkaya’da bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, "Sezonda bizi tercih eden kayak severlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlar için ne yapsak azdır. Önümüzdeki sezon daha güzel pistlerle, daha uzun pistlerle onları karşılamayı, onlar için güzel yatırımlarla, güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. Her ne kadar sezonun başında kar biraz geç yağsa da, biz yapay karlama sistemimizle bunları takviye ettik. Sonunda gayet güzel bir sezon geçirdiğimizi ifade etmek isterim" dedi.
Sezonu erken kapatmalarındaki sebebi anlatan Avcı, "Buradaki kadromuzu Güneye, Antalya’ya, Kıbrıs’a ve Bodrum’a göndereceğiz. Önümüzdeki hafta da seçimlerin olması nedeniyle böyle bir karar aldık. Bölge olarak yaklaşık 250 bin kişi geldi. Bunların içerisinde günübirlikçilerde dahil. Otellerin doluluk oranına bakıldığında güzel bir sezon geçirdik" diye konuştu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.