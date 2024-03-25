Drift pilotlarının tozu dumana kattığı anlar böyle görüntülendi
Kocaeli’de Türkiye’nin ilk Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) onaylı drift pisti açılışı nefes kesen anlara sahne oldu. Drift pilotlarının tozu dumana katığı heyecan dolu anlar FPV dron ile görüntülendi.
Türkiye’nin ilk Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) onaylı drift pisti Gebze ilçesi Balçık Mahallesi eski İstanbul Yolu üzerinde açıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün katılımıyla gerçekleştirilen açılış nefes kesen anlara sahne oldu. "Battle Drift Festivali" isimi organizasyonda drift pilotları hünerlerini sergiledi.
DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Profesyonel drift pilotları Ömer Mert Örs, Ali Aysan, Özge Kılcı, Hande Tancar, Muhammet Başer, Harun Karabulut, İlkerhan Aydoğuş, Halil Gökoğlu, Süleyman Zorlu ve Bora Bağ plastik direkler arasında yan yana ve sırayla yaptığı gösterirler izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Öte yandan, drift pilotlarının tozu dumana kattığı heyecan dolu anlar FPV dron ile görüntülendi.
"TÜRKİYE'DE PİST YOK OTOPARK GİBİ YERLERDE YARIŞIYORLAR"
Pist sahibi Fahim Reza Keykhosravi, “7 yıl oldu Türkiye’ye geldim. İran’da da şahsı bir pistim var. Türkiye’de pist yok otopark gibi yerlerde yarışıyorlar. Bu bölgeye bir pist açtım. Pistimizin açılışını bugünkü etkinlikle açtık. Pilotlarımız geldi. Heyecanlı bir gün geçirdik. 5 bin seyircimiz var. Etkinlikte 5’te eski pilotumuz var” diye konuştu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mehmet - Çok güzel. Zehirli lastik dumanlarını çeksinler ciğerlerine, mutlu olsunlar.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.