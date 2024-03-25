Körfezden kovalar dolusu istavritle döndüler

İzmit Körfezi’nde amatör balıkçılar en güzel günlerini yaşıyor. Sahillerde her taraf oltalarını denize sallayan amatör balıkçılarla doldu. Oltaların iğneleri istavritle doldu. Kayıkla denize açılanlar ise tam olarak bereketi yaşadı. Başiskele, Gölcük ve Karamürsel açıklarında kayıkla denize açılanlar oltalarını hiç boş çekmedi. Kayıkla denize açılan 3 arkadaş 2 saatte 4 kova istavrit yakalarken, balıkların iri ve yağlı olmasının keyfini yaşadılar.

Kaynak: HABER MERKEZİ