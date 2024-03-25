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Körfezden kovalar dolusu istavritle döndüler

İzmit Körfezi’nde son günlerde balık bolluğu yaşanıyor. Kıyılar amatör balıkçılarla dolarken, kayıklarla denize açılanlar ise bereketi yaşayarak kovalar dolusu balıkla döndü.

Körfezden kovalar dolusu istavritle döndüler
Körfezden kovalar dolusu istavritle döndüler
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İzmit Körfezi’nde amatör balıkçılar en güzel günlerini yaşıyor. Sahillerde her taraf oltalarını denize sallayan amatör balıkçılarla doldu. Oltaların iğneleri istavritle doldu. Kayıkla denize açılanlar ise tam olarak bereketi yaşadı. Başiskele, Gölcük ve Karamürsel açıklarında kayıkla denize açılanlar oltalarını hiç boş çekmedi. Kayıkla denize açılan 3 arkadaş 2 saatte 4 kova istavrit yakalarken, balıkların iri ve yağlı olmasının keyfini yaşadılar.

Körfezden kovalar dolusu istavritle döndüler
Körfezden kovalar dolusu istavritle döndüler

Kaynak: HABER MERKEZİ

# HER, İzmit, Gölcük, karamürsel

25 Mar 2024 - 09:06 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Yorumlar

(1)
01

Adam Haklı - Arkadaşlık ve keyif bu, helal olsun size, böyle güzel hobilere herkesin ihtiyacı var

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mart 10:00

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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