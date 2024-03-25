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Mimarı, eserini izlerken trenin altında kaldı

Dünyanın sayılı eserleri arasında gösterilen ve mimar Antoni Gaudi'nin şaheseri olarak görülen ‘La Sagrada Familia’da sona yaklaşılıyor. Dünyanın en iyi mimarlarının üzerinde çalıştığı bazilikanın 2026 yılında vinçsiz olarak görüleceği değerlendiriliyor.

Mimarı, eserini izlerken trenin altında kaldı
Mimarı, eserini izlerken trenin altında kaldı
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Dünyanın en güzel şehirleri arasında yer alan İspanya'nın Barselona kentine gelen turistlerin ilk uğradıkları mekanlardan birisi olan ‘La Sagrada Familia’ ihtişamlı görüntüsünün yanı sıra, vinçlerin gölgesinde bulunması ile de dikkat çekiyor.

Mimarı, eserini izlerken trenin altında kaldı

MİMARI, ESERİNİ İZLERKEN TRENİN ALTINDA KALDI

‘Bitmeyen kilise' olarak bilinen ‘La Sagrada Familia’nın yapımına 1882 yılında halkın yardımlarıyla başlandı. Mimar Antoni Gaudi, şaheseri olarak adlandırdığı ‘La Sagrada Familia’nın görkemli bir yapıda olmasını isteyerek, çizimlerinde karmaşık mimariyi kullandı. Katolanya’nın önemli eserlerinde imzası bulunan Mimar Antoni Gaudi, 7 Haziran 1926 tarihinde, 73 yaşında eserini karşıdan izlemek isterken trenin çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Mimar Antoni Gaudi La Sagrada Familia'ya gömülürken, projenin mimari gizemi ise 141 yıldır çözülemedi.

Mimarı, eserini izlerken trenin altında kaldı

VİNÇLERİN GÖLGESİNDE ZİYARET EDİLİYOR

Mimar Antoni Gaudi’nin gizemli çizimlerini çözebilmek ve La Sagrada Familia’yı tamamlayabilmek için dünyanın en iyi mimarları yıllardır proje üzerinde çalışma yürütüyor. Üzerinden geçen 141 yılda hala daha proje inşaat halinde. Vinçlerin bulunduğu La Sagrada Familia’yı görmek için milyonlarca kişi, Barselona’yı ziyaret ediyor.

Mimarı, eserini izlerken trenin altında kaldı

Dört kulesinin tamamlanması için çalışmaların sürdüğü La Sagrada Familia’da her şey planlandığı gibi giderse kilisenin inşaatı 2026 yılında tamamlanacak. Sagrada Familia 172,5 metrelik boyuyla dünyanın en yüksek kilisesi olacak. Yapının tamamlanan ilk bölümü olan ve Gaudi etkisini doğrudan taşıyan Doğuş Cephesi, Gaudi'nin Barselona'daki diğer altı yapısıyla birlikte UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

Mimarı, eserini izlerken trenin altında kaldı

“TARİHE ÇOK ÖNEM VERMİŞLER”

La Sagrada Familia’yı görmek için Kocaeli’den İspanya’ya giden Mehmet Ali Kaşka, “Turistik amaçlı Barselona’ya geldik, çok güzel, hareketli bir şehir. Yine tarihi dokuya çok dikkat edilmiş. Bozulmaması için ellerinden gelen en iyi çabayı gösteriyorlar. Katedrallerde güvenlik önlemleri çok fazla. Herhangi bir yere girdiğinizde arama yapılmıyor ancak katedrallere girerken arama yapılıyor. Bu da onların tarihe ne kadar önem verdiğinin göstergesi. La Sagrada Familia’yı gördük. Çok güzel bir yer. Örneği çok zor bulunacak bir yer. Yarım kalmış hikayesi var” dedi.

İnşaatın, Gaudi'nin ölümünün 100’üncü yıldönümü olan 2026’ya kadar tamamlanması hedefleniyor. Aynı yıl, UNESCO Dünya Mimarlık Başkenti olacak Barselona'nın Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) Kongresine ev sahipliği yapması planlanıyor.

# Kocaeli, VAR, HER, çalışma

25 Mar 2024 - 13:14 Kocaeli- Kültür Sanat --- Okunma

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