Ölümden dönmüşlerdi: "Tam kavga edecekken oruçlu olduğumuz aklımıza geldi"
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motokurye kazadan kıl payı kurtularak, kendisini fark etmeyen pikap sürücüsüne tepki gösterdi. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışan motosikletli, pikap sürücüsünün hatasını anlayıp özür dilemesiyle yumuşadı. Tam kavga edecekken birbirlerine sarılan sürücülerin yüz gülümseten bu anları saniye saniye kask kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, motokurye Hanifi Yarar, 3 gün önce arkadaşıyla birlikte iftara yetişmek için motosikletiyle yola çıktı. Hanifi Yarar seyir halinde olduğu sırada kendisini fark etmeyen sürücü idaresindeki pikap az daha kazaya sebebiyet veriyordu. Pikabın aniden sağa dönmesiyle kaza yapmaktan kıl payı kurtulan Yarar, motosikletten inerek sürücüye tepki gösterdi. Öfkelenen Yarar'ı çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Pikap sürücüsü ise hatasını anlayarak Yarar'dan özür diledi. Sakinleşen Hanifi Yarar'ın da sürücüden özür dilemesiyle mesele tatlıya bağlandı. Sarılan sürücüler, birbirlerinden helallik de istedi. Bu anlar saniye saniye kask kamerasına yansıdı.
"Tam kavga edecekken ikimizin de oruçlu olduğu aklımıza geldi"
Yaşananları anlatan Yarar, "İftara yetişmeye çalışıyordum. Bir sürücü hem telefonla görüşüyordu hem de aniden yolun ortasında durup sağa döndü. Zaten kendisini de hatasını anladı, özür diledi. Tam kavga edecekken ikimizin de oruçlu olduğu aklımıza geldi. Bir anda dokunuş oldu kalbime. Birbirimize sarıldık ve özür diledik, helallik aldık. Kavga da edebilirdik ama iyi ki olmadı" dedi.
"Yaşadığım travmalardan dolayı öyle tepki verdim"
Hanifi Yarar, 1 yıl önce kaza geçirdiğini belirterek, "Bu şekilde bir sürücünün yol ortasında durup aniden sağa dönmesinden dolayı bacaklarım 1 ay alçıda kaldı. O yüzden o kadar tepki verdim. Arkamda bir kişi daha vardı. Onun canı da bana emanet. Yaşadığım travmalardan dolayı öyle tepki verdim. Motosiklet sürücüleri beni çok iyi anlar" diye konuştu.
"Lütfen bizi fark edin"
Sürücülere de uyarılarda bulunan Yarar, "Otomobil sürücüleri yağışlı havalarda lütfen motosikletin arkasına yapışmayın. En ufak kaygan zemin, dökülen yağ bizi yoldan çıkarabilir. Lütfen bizi fark edin. Bazı araçlar özellikle virajlardan dönerken arkamıza yapışıyor ve bizi paniğe sevk ediyor" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sakin - Hatalıysanız sarılın özür dileyin bitsin bu iş işte böyle olmalıyız
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.