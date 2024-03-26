Çalışma sırasında NATO akaryakıt boru hattı delindi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yol çalışması yapıldığı esnada Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) boru hattı delindi. Hasar meydana gelen boru hattında tamir çalışması sürerken, sızan akaryakıt tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre, iş makinesiyle yol çalışması için kazı yapıldığı esnada NATO akaryakıt boru hattının bir kolu delindi. Boru hattından meydana gelen akaryakıt sızıntısının fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinesiyle boru hattının belli bir kısmını açarak hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Kuyuya dolan ve boruda kalan akaryakıt tankere tahliye edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri alanda incelemelerde bulundu. Öte yandan, hasar meydana gelen boruda tamir çalışmasının sürdüğü aktarıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.