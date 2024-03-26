Çalışma sırasında NATO akaryakıt boru hattı delindi

Edinilen bilgiye göre, iş makinesiyle yol çalışması için kazı yapıldığı esnada NATO akaryakıt boru hattının bir kolu delindi. Boru hattından meydana gelen akaryakıt sızıntısının fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinesiyle boru hattının belli bir kısmını açarak hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Kuyuya dolan ve boruda kalan akaryakıt tankere tahliye edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri alanda incelemelerde bulundu. Öte yandan, hasar meydana gelen boruda tamir çalışmasının sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: İHA