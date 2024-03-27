Simsiyah akan dere ekipleri harekete geçirdi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden geçen Kule Dere simsiyah aktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri dereden numune aldı. Derenin kirliliğine sebep olan firmanın tespiti için çalışmalar sürüyor.
Kartepe Dumlupınar Mahallesinden geçen Kule Derenin siyah aktığını gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Dumlupınar Mahallesi Muhtarı İbrahim Kır'da olay yerine gelerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerini çağırdı. Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de siyah akan derede inceleme yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Dairesi ekipleri, zabıta eşliğinde dereden numune aldı.
"Bugün mor renkte akıyor"
Her sabah bölgede yürüyüş yaptığını ifade eden mahalle sakini Cüneyt Taş, "Bugün uzun süreli böyle mor renkte akıyor. Bunun pek çok sebebi olabilir ama fabrikanın deşarjından kaynaklanan bir renklenme bu. Şikayet ettik, inşallah bir netice alabiliriz" dedi.
"Eskiden balık tutuluyordu, şimdi fabrikaların kirliliğinden geçilmiyor"
Derede inceleme yapan Dumlupınar Mahallesi Muhtarı İbrahim Kır ise, "Kule Deresinden sürekli atık su, pislik geçiyor. Her seferinde kamu kurumlarına haber veriyorum, geliyorlar numune alıyorlar ama bu sıkıntı çözülmüyor. Bu konunun, çözüm odaklı olmasını istiyoruz. Bu derenin berrak akmasını talep ediyoruz. Eskiden balık tutuluyordu, şu anda pislikten, kokudan, fabrikaların hava kirliliğinden geçilmiyor. Bu konuda şikayetçiyiz" diye konuştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Valiliği ekipleri kirliliğin kaynağının tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
efendi - izmit körfezini kirleten işte bunlar.....gemi sintinesi felan değil... 1--iyi arıtılmayan evsel atıklar 2--derelere fabrikalardan salınan kimyasallar.....
Mavi̇yeşi̇l - ALLAH KORKUSU OLMAZSA MOR DA AKAR MOSMORDA AKAR
YAZIK YA VİCDANSIZ LAR
Derbeder - inanılmaz bir vurdum duymazlık var, adamlar ya da patronlar para kazanacağız diye çevreye ve insanların yaşama hakkına onarılmaz hasarlar veriyor, kanun çok ama uygulama ve cezalar çok zayıf.
İzmitli - Her zaman senede bir kaç kere olan bişey....Adalet olsa kapatır fabrikayı bir daha yapamaz kimse....
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.